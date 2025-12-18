Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στην Παιανία, όταν υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίαζε αιμορραγία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε οτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση παρά τη σφοδρότητα του τραυματισμού.

Από το τροχαίο αναφέρθηκε ακόμη ένας ελαφρά τραυματίας, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.

Διαβάστε επίσης