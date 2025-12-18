Τροχαίο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα

Τροχαίο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (18/12) στην Αττική Οδό στο ύψος της Παλλήνης.

Εξαιτίας του ατυχήματος στο σημείο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

