Τροχαίο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (18/12) στην Αττική Οδό στο ύψος της Παλλήνης.

Εξαιτίας του ατυχήματος στο σημείο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

