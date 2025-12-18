Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας
O 25χρονος δεν είχε εμφανιστεί στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο
Δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για 25χρονο Πακιστανό, ο οποίος -σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.- πριν από δέκα μέρες δεν εμφανίστηκε στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο των φυλακών όπου κρατείται, εκτίοντας ποινή.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι απέδρασε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
