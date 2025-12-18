Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο Αττικής με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικές λεωφόρους.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από το ύψος του Βοτανικού έως και την Μεταμόρφωση.

Με αργές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας και στη Λ. Μεσογείων. Δύσκολη η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερησεις παρτηρούνται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα είκοσι λεπτά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 10'-15' Πλακεντίας-Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Διαβάστε επίσης