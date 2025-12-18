Έδεσσα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μία ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο χωριό Νησί στον δήμο Έδεσσας, στην Πέλλα.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα.

Στο σπίτι οι πυροσβέστες εντόπισαν την 68χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης