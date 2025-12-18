Έδεσσα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Η Πυροσβεστική έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα

Newsbomb

Έδεσσα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μία ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο χωριό Νησί στον δήμο Έδεσσας, στην Πέλλα.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα.

Στο σπίτι οι πυροσβέστες εντόπισαν την 68χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα του Εκουαδόρ

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Εκουαδόρ: Δολοφονήθηκε ο Μάριο Πινέιδα της Μπαρτσελόνα του Ισημερινού

09:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η υπέροχη κίνηση του Ανδρέα Τεττέη σε χειρουργημένο παιδί που χτύπησε σε αγώνα ποδοσφαίρου

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Affordability Crisis: Τι είναι και πώς επηρέασε το διάγγελμα Tραμπ η μάχη με το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ανεργία - «Το διάγγελμά του δικαίωσε όσους λένε ότι είναι σε σύγχυση», γράφει το Sky News

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Στις Βρυξέλλες δεκάδες τρακτέρ - «Μπλόκο» αγροτών στη συμφωνία Mercosur

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Βραχάτι: Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο - Νεκρός 48χρονος

08:38TRAVEL

Αστυπάλαια: Η «πεταλούδα μιας νέας εποχής» σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια: Σε ύφος υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

08:08ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes επιστρέφει στις… βίδες!

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ίσως τώρα να είναι άγγελος», λέει η θεία της 10χρονης Ματίλντα που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Χωρίς μόνιμο γιατρό και πάλι το νησί – Ανησυχία για τα παιδιά

07:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην διευθντής νεκροτομείου του Χάρβαρντ πωλούσε εγκεφάλους, χέρια και πρόσωπα - Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από ΠΟΥ: Η «σούπερ γρίπη» ασκεί σοβαρή πίεση σε όλη την ΕΕ

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Διαξιφισμοί Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού με τις γροθιές σε δημοσιογράφο που οδήγησε στη διαγραφή του από ΣΥΡΙΖΑ

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

09:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η υπέροχη κίνηση του Ανδρέα Τεττέη σε χειρουργημένο παιδί που χτύπησε σε αγώνα ποδοσφαίρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ