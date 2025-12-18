Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (18/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 10:30:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΑΙΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1599
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 11:00:00 πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 66 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ 18 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1404
Λειτουργία
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1403
Λειτουργία
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1591
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1602
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1594
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 12:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΓΚΥΖΗ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΘΡΙΑΜΒΟΥ, ΔΥΣΕΩΣ, ΒΑΚΧΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
1027
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ.ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1597
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ.ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1597
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 3:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΡΟΔΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΛΗΜΝΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΝΗΣΙΔΩΝ - ΤΡΟΙΑΣ
576
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
313
Λειτουργία
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1534
Λειτουργία
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ - ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΛΗ
610
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, Μ.ΑΝΝΙΝΟΥ.
1028
Κατασκευές
18/12/2025 8:00:00 πμ
18/12/2025 5:00:00 μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΤΙΑΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΠΑΜΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗ απο κάθετο: ΥΑΔΣΠΟΥ έως κάθετο: ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΒΕΡΓΗ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΡΝΟΒΟΥ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΤΙΔΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
1415
Λειτουργία
18/12/2025 10:00:00 πμ
18/12/2025 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΕΩΣ ΑΕΤΙΔΕΩΝ.
1029
Κατασκευές
18/12/2025 10:00:00 πμ
18/12/2025 12:00:00 μμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΠΕΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1601
Κατασκευές
18/12/2025 10:30:00 πμ
18/12/2025 2:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΝΟ 50 από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
1590
Κατασκευές
18/12/2025 11:30:00 πμ
18/12/2025 2:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΝΟ 20 από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΤΑΝΑΓΡΑΣ έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ
1600
Κατασκευές
18/12/2025 12:00:00 μμ
18/12/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1593
Κατασκευές
18/12/2025 1:00:00 μμ
18/12/2025 3:30:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΕΜΩΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΕΜΩΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
1598
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος