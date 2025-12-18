Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (18/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 10:30:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΑΙΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1599

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 11:00:00 πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 66 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ 18 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1404

Λειτουργία

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1403

Λειτουργία

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1591

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1602

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1594

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 12:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΓΚΥΖΗ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΘΡΙΑΜΒΟΥ, ΔΥΣΕΩΣ, ΒΑΚΧΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

1027

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ.ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1597

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ.ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1597

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 3:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΡΟΔΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΛΗΜΝΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΝΗΣΙΔΩΝ - ΤΡΟΙΑΣ

576

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

313

Λειτουργία

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1534

Λειτουργία

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ - ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΛΗ

610

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, Μ.ΑΝΝΙΝΟΥ.

1028

Κατασκευές

18/12/2025 8:00:00 πμ

18/12/2025 5:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΤΙΑΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΠΑΜΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗ απο κάθετο: ΥΑΔΣΠΟΥ έως κάθετο: ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΒΕΡΓΗ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΡΝΟΒΟΥ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΤΙΔΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

1415

Λειτουργία

18/12/2025 10:00:00 πμ

18/12/2025 12:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΕΩΣ ΑΕΤΙΔΕΩΝ.

1029

Κατασκευές

18/12/2025 10:00:00 πμ

18/12/2025 12:00:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΠΕΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

1601

Κατασκευές

18/12/2025 10:30:00 πμ

18/12/2025 2:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΝΟ 50 από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

1590

Κατασκευές

18/12/2025 11:30:00 πμ

18/12/2025 2:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΝΟ 20 από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΤΑΝΑΓΡΑΣ έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ

1600

Κατασκευές

18/12/2025 12:00:00 μμ

18/12/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1593

Κατασκευές

18/12/2025 1:00:00 μμ

18/12/2025 3:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΕΜΩΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΕΜΩΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

1598

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ίσως τώρα να είναι άγγελος», λέει η θεία της 10χρονης Ματίλντα που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Χωρίς μόνιμο γιατρό και πάλι το νησί – Ανησυχία για τα παιδιά

07:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην διευθντής νεκροτομείου του Χάρβαρντ πωλούσε εγκεφάλους, χέρια και πρόσωπα - Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από ΠΟΥ: Η «σούπερ γρίπη» ασκεί σοβαρή πίεση σε όλη την ΕΕ

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι τηλεαστέρες στις επάλξεις για τις γιορτές και η πρεμιέρα του Survivor

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές - Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές – Πότε ανοίγει το TAXIS και ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδειες οι στάνες των κτηνοτρόφων: Η κραυγή απόγνωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

21:56LIFESTYLE

Όλα τα λάθη του «Μόνος στο Σπίτι» που δεν είχατε προσέξει αποκαλύπτονται σε viral βίντεο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ