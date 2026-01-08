Iστιοφόρο βυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Το σκάφος που ήταν χωρίς επιβάινοντες ακούμπησε στον αμμώδη βυθό - Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

Newsbomb

Iστιοφόρο βυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστιοφόρο ημιβυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το σκάφος ήταν χωρίς επιβαίνοντες, βρισκόταν πλαγιοδετημένο στον προβλήτα και η καρίνα του είχε ακουμπήσει στον αμμώδη βυθό. Από την ημιβύθιση του ιστιοφόρου δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Απίστευτη απάντηση της Αστυνομίας για διπλοπαρκάρισμα: «Πατήστε την… κόρνα»

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στο Ρίο

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες κι ανέβηκε στο 13-8 ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών στην Βενεζουέλα - «Ένα παράδειγμα της επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ στο Καράκας», υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος

23:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης για το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ήταν μια ατυχής στιγμή»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Iστιοφόρο βυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε η παραλιακή στην Αμφιλοχία – Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βαθιά απογοήτευση στους αγροτοκτηνοτρόφους μετά τα όσα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Μια διαμάχη μεταξύ ατόμων που παρευρίσκονταν σε κηδεία οδήγησε στους θανατηφόρους πυροβολισμούς έξω από εκκλησία Μορμόνων

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!

23:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα σε 44χρονο – Μία σύλληψη

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 (τελικό)

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Για «υβριδική επίθεση με κακόβουλο μοντάζ» κάνει λόγο η κυβέρνηση για το βίντεο με τις «χρηματοδοτήσεις»

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σήκωσε το γαλλικό Super Cup η Παρί Σ.Ζ. μετά από τελικό «θρίλερ» με την Μαρσέιγ

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στις 13 και 14 Ιανουαρίου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων δύο κουρδικές

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε η παραλιακή στην Αμφιλοχία – Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένειά του – Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου», λέει από τα κρατητήρια ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα 17χρονο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόσκληση Μαρινάκη στους αγρότες -μέσω Newsbomb- για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη άνοιξε παράθυρο για αναστολή στα μπλόκα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε ολόκληρη την χώρα - Πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και προσαράξεις πλοίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ