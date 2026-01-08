Iστιοφόρο βυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Το σκάφος που ήταν χωρίς επιβάινοντες ακούμπησε στον αμμώδη βυθό - Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ιστιοφόρο ημιβυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Το σκάφος ήταν χωρίς επιβαίνοντες, βρισκόταν πλαγιοδετημένο στον προβλήτα και η καρίνα του είχε ακουμπήσει στον αμμώδη βυθό. Από την ημιβύθιση του ιστιοφόρου δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»
23:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 (τελικό)
22:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στις 13 και 14 Ιανουαρίου
22:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
20:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ