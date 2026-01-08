Iστιοφόρο βυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ιστιοφόρο ημιβυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το σκάφος ήταν χωρίς επιβαίνοντες, βρισκόταν πλαγιοδετημένο στον προβλήτα και η καρίνα του είχε ακουμπήσει στον αμμώδη βυθό. Από την ημιβύθιση του ιστιοφόρου δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης