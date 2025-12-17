Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με τραυματισμό μιας γυναίκας - Εκτροπή αυτοκινήτου έπειτα από σύγκρουση

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με τραυματισμό μιας γυναίκας - Εκτροπή αυτοκινήτου έπειτα από σύγκρουση
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στις 18:50 έξω από τη Λάρισα λίγο μετά τον κόμβο της Γυρτώνης στο ύψος των διοδίων Μακρυχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Αθήνα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να εκτραπεί το ένα από τα δυο οχήματα και να προκληθεί τραυματισμός σε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματία, καθώς και τρία πυροσβεστικά με τους πυροσβέστες να μην χρειάζεται τελικά να επέμβουν καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός.

Η αστυνομία διεξάγει ερευνά για τα αίτια του ατυχήματος.

