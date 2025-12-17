Κίνηση: Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις 20 λεπτών προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν Ι.Χ. επιβατικό και Ι.Χ. φορτηγό. Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Κάντζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, προκαλώντας δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, το ατύχημα συνέβη μετά την έξοδο Μαραθώνος, με τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας να παραμένει κλειστή, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.

Ατύχημα μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, Δεξιά λωρίδα κλειστή, αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/kLys9QtRv2 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 17, 2025

Παράλληλα, καταγράφονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.