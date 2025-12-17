Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό
Aυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής
Πολύ αυξημένη είναι σήμερα, Τετάρτη 17/12 η κίνηση στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής, Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Κηφισίας, στον Κηφισό αλλά και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στα εξής σημεία:
- Αλεξάνδρας
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
Προβλήματα υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στη Μεσογείων και στην Κηφισίας.
Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά σημειώνονται σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Αττικής Οδού στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
