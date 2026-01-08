Πέθανε η Κλεοπάτρα Σαμούρκα, εμβληματική προσωπικότητα της φαρμακοβιομηχανίας

Συλλυπητήριο μήνυμα του κ. Διονυσίου Φιλιώτη 

Πέθανε η Κλεοπάτρα Σαμούρκα, η οποία για περισσότερα από 36 χρόνια ήταν προσωπάρχης στη φαρμακοβιομηχανία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Ως εμβληματικό στέλεχος και πολυτάλαντη προσωπικότητα για τον κλάδο του φαρμάκου, την περιγράφει ο πρόεδρος της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, Διονύσης Φιλιώτης, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Η πορεία της ξεκίνησε από την Αμερικανική Πρεσβεία, από την οποία αποχώρησε το 1976 για να αναλάβει τη θέση της διευθύντριας του γραφείου του τότε Διευθυντή της Eli Lilly, στην Αθήνα. Στην εταιρεία παρέμεινε μέχρι και το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Αναλυτικά, η συλλυπητήρια επιστολή του κ. Φιλιώτη:

«H οικογένεια της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ και της ELANCO, αποχαιρέτησε σήμερα με θλίψη και συγκίνηση, την επί σειρά ετών Διευθύντρια Προσωπικού, την θρυλική Κλεοπάτρα Σαμούρκα, την αγαπημένη μας Κλεό.

Η Κλεοπάτρα Σαμούρκα υπήρξε μια εμβληματική και πολυτάλαντη προσωπικότητα - για τον κλάδο μας, για την Εταιρεία μας και για όλους εμάς, με πάνω από 36 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς.

Η επαγγελματική της καριέρα ξετυλίγεται στις αρχές του 1976, όταν αποχώρησε από την Αμερικανική Πρεσβεία, όπου εργαζόταν, και ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας του γραφείου του τότε Director της Eli Lilly, στην Αθήνα.

Λίγο καιρό αργότερα, κατόπιν απόφασης του Area Office για τη μετακόμιση στην Ρώμη, η Κλεοπάτρα Σαμούρκα αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την επαγγελματική της πορεία ως υπάλληλος των Εταιρειών ELANCO και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ.

Τον Απρίλιο του 1984, σε συνέχεια του κλεισίματος του γραφείου της ELI LILLY, η διοίκηση των Εταιρειών ELANCO και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ την προήγαγε στη θέση της Προσωπάρχου.

Αρκετά χρόνια αργότερα, αποφασίστηκε ο διαχωρισμός των Εταιρειών ELANCO και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ και στις 2 Απριλίου του 1994, η Κλεοπάτρα Σαμούρκα συνέχισε με αφοσίωση και πίστη τα καθήκοντά της ως Προσωπάρχης στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, μια κοινοπραξία των Εταιρειών ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ και ELI LILLY.

Από το 1994 έως και το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, η Κλεό, χάρη στη δυναμικότητα και τα προσόντα της, έλαμψε στον κλάδο μας και αναδείχθηκε σε πραγματικό αστέρι της αγοράς.

Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας μας, αντιμετωπίζοντας με επιδεξιότητα τα καθημερινά προβλήματα, συνδυάζοντας την αυστηρότητα με την οικειότητα, την σοβαρότητα με το χιούμορ και την δυσκολία με την ευστροφία και την ευελιξία. Ήταν εκπληκτικά αποτελεσματική σε ότι είχε να κάνει και πάντα ενέπνεε απόλυτη σιγουριά και εμπιστοσύνη.

Ήταν αγαπητή, προσιτή και πρόθυμη να βοηθήσει και να σταθεί με καλοσύνη δίπλα στον καθένα μας.

Παράλληλα, υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, μεγαλώνοντας δύο αξιόλογες κόρες που της χάρισαν τέσσερα εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Τούτες τις στιγμές της αναπόφευκτης οδύνης, αποχαιρετούμε την Κλεό μας με αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης.

Η προσφορά της παραμένει αναλλοίωτη και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και παράδειγμα για τα παλιά και τα νεότερα στελέχη της Εταιρείας μας, αλλά και ολόκληρου του κλάδου μας από τα στελέχη του οποίου έχαιρε απολύτου σεβασμού και εκτίμησης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά της.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα στις καρδιές μας».

