Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, στον νομό Ηρακλείου.

Υπό συνθήκες που διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του δικύκλου, ένας 65χρονος άνδρας, υπέστη ανακοπή καρδιάς –χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτό συνέβη πριν ή μετά το συμβάν– και δύο άτομα που επέβαιναν στο ΙΧ, τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και όχημα του ΕΚΑΒ με γιατρό.