Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Ο οδηγός του δικύκλου, ένας άνδρας 65 ετών, υπέστη ανακοπή καρδιάς, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτό συνέβη πριν ή μετά το συμβάν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, στον νομό Ηρακλείου.
Υπό συνθήκες που διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Ο οδηγός του δικύκλου, ένας 65χρονος άνδρας, υπέστη ανακοπή καρδιάς –χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτό συνέβη πριν ή μετά το συμβάν– και δύο άτομα που επέβαιναν στο ΙΧ, τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και όχημα του ΕΚΑΒ με γιατρό.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:40 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς ίντερνετ
13:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
13:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ