Θεσσαλονίκη: 29χρονος εμβόλισε πατίνι και γρονθοκόπησε τον 28χρονο οδηγό του

Στη σύλληψη ενός 29χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι Αρχές, μετά από περιστατικό επικίνδυνης σωματικής βλάβης που σημειώθηκε στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κινούμενος με δίκυκλη μοτοσικλέτα εμβόλισε έναν 28χρονο που βρισκόταν σε ηλεκτρικό πατίνι. Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 29χρονος γρονθοκόπησε το θύμα στο κεφάλι.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε μετά τη φροντίδα του.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω διαδικασία, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις Αστυνομικές Αρχές.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

