Αγρότες κλείνουν παραδρόμους στην εθνική - Κυκλοφοριακό χάος σε Ριτσώνα και Εύβοια

Σε αποκλεισμό παράδρομου στο τμήμα της εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αγρότες, προκαλώντας ήδη ουρές οχημάτων στην παράκαμψη της Ριτσώνας.

Συγκεκριμένα, αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175ο χιλιόμετρο, ο οποίος συνδέει τη Λαμία με τη Θήβα και τη Λιβαδειά, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έχουν ανακοινώσει ότι σήμερα στις 18:00 και για διάστημα τριών ωρών θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό τόσο της υψηλής όσο και της παλαιάς γέφυρας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση της Εύβοιας με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών αποφασίστηκε κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πλέον, κάθε μπλόκο θα καθορίζει αυτόνομα, ανάλογα με τις δυνάμεις του, τις ώρες αποκλεισμού των παραδρόμων, στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου του Μπράλου, την Παρασκευή θα κλείσουν και οι παράδρομοι από τις 14:00 έως τις 17:00.

Αντίστοιχες αποφάσεις φέρονται να έχουν ληφθεί και από άλλα μπλόκα της εθνικής οδού, όπως το κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας, καθώς και τα δύο μεγάλα μπλόκα της Βοιωτίας σε Κάστρο και Θήβα.

Παράλληλα, για το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η γενική συνέλευση των μπλόκων αποφάσισε το άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Οι ακριβείς ώρες και ημέρες θα καθοριστούν από κάθε μπλόκο ξεχωριστά.

Στόχος των αγροτών είναι να επαναληφθεί το τρίωρο κλείσιμο των παραδρόμων τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, προγραμματίζεται το άνοιγμα των κεντρικών μπλόκων για τρεις ημέρες, με παραχώρηση δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε να εξυπηρετηθεί ο αυξημένος όγκος εκδρομέων ενόψει των εορτών.

