Αγρότες κλείνουν παραδρόμους στην εθνική - Κυκλοφοριακό χάος σε Ριτσώνα και Εύβοια

Aγρότες από το μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175ο χιλιόμετρο, ο οποίος συνδέει τη Λαμία με τη Θήβα και τη Λιβαδειά, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή

Newsbomb

Αγρότες κλείνουν παραδρόμους στην εθνική - Κυκλοφοριακό χάος σε Ριτσώνα και Εύβοια

Φωτογραφία αρχείου

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αποκλεισμό παράδρομου στο τμήμα της εθνικής οδού ΑθήναςΘεσσαλονίκης προχώρησαν οι αγρότες, προκαλώντας ήδη ουρές οχημάτων στην παράκαμψη της Ριτσώνας.

Συγκεκριμένα, αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175ο χιλιόμετρο, ο οποίος συνδέει τη Λαμία με τη Θήβα και τη Λιβαδειά, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έχουν ανακοινώσει ότι σήμερα στις 18:00 και για διάστημα τριών ωρών θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό τόσο της υψηλής όσο και της παλαιάς γέφυρας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση της Εύβοιας με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών αποφασίστηκε κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πλέον, κάθε μπλόκο θα καθορίζει αυτόνομα, ανάλογα με τις δυνάμεις του, τις ώρες αποκλεισμού των παραδρόμων, στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου του Μπράλου, την Παρασκευή θα κλείσουν και οι παράδρομοι από τις 14:00 έως τις 17:00.

Αντίστοιχες αποφάσεις φέρονται να έχουν ληφθεί και από άλλα μπλόκα της εθνικής οδού, όπως το κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας, καθώς και τα δύο μεγάλα μπλόκα της Βοιωτίας σε Κάστρο και Θήβα.

Παράλληλα, για το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η γενική συνέλευση των μπλόκων αποφάσισε το άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Οι ακριβείς ώρες και ημέρες θα καθοριστούν από κάθε μπλόκο ξεχωριστά.

Στόχος των αγροτών είναι να επαναληφθεί το τρίωρο κλείσιμο των παραδρόμων τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, προγραμματίζεται το άνοιγμα των κεντρικών μπλόκων για τρεις ημέρες, με παραχώρηση δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε να εξυπηρετηθεί ο αυξημένος όγκος εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικά drone έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα - Φωτογραφίες

16:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Χριστούγεννα με εκπλήξεις* από το XMAS Calendar του opaponline.gr

16:13WHAT THE FACT

Η Κίνα ανακαλύπτει κάτι που δεν έχει ξαναδεί κανείς στην αθέατη πλευρά της Σελήνης

16:06LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Πέφτει αυλαία για την επιτυχημένη σειρά – Αποκαλύψεις και πυροβολισμοί

16:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξώδικο στον Μαζωνάκη έστειλε επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων - Τι υποστηρίζει - Δείτε τη πεντασέλιδη εξώδικη δήλωση

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Η λίστα με τις 10 πιο λουσάτες πόλεις του κόσμου

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνες με πατίνια προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Όσλο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε ερήμην για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου Αλέξη ο 54χρονος «ερευνητής» - Τι υποστήριξε η μητέρα του αγνοούμενου

15:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες πληρωμών

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες κλείνουν παραδρόμους στην εθνική - Κυκλοφοριακό χάος σε Ριτσώνα και Εύβοια

15:29LIFESTYLE

Taylor Swift: Έγινε ζευγάρι με τον Travis Kelce μετά από προξενιό της... μαμάς της!

15:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 44χρονος που προσπάθησε να πνίξει με κορδόνια την 34χρονη σύντροφό του

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζει το μισό Ηράκλειο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτύπησαν 55χρονη και της έκλεψαν τσάντες με ψώνια - Δύο συλλήψεις, η μία ανήλικη

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αναβλύζει αίμα από το έδαφος από σημείο όπου έχουν θαφτεί αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε με drones πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Δέσποινα Τσαγγάρη πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

16:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξώδικο στον Μαζωνάκη έστειλε επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων - Τι υποστηρίζει - Δείτε τη πεντασέλιδη εξώδικη δήλωση

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αναβλύζει αίμα από το έδαφος από σημείο όπου έχουν θαφτεί αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

15:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες πληρωμών

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε ερήμην για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου Αλέξη ο 54χρονος «ερευνητής» - Τι υποστήριξε η μητέρα του αγνοούμενου

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ