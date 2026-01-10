Νίκαια: Σύλληψη 37χρονου για διακίνηση κοκαΐνης – Είχε μετατρέψει διαμέρισμα σε «φρούριο» με κάμερες

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 37χρονος στη Νίκαια, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Ο συλληφθείς κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, έχοντας μάλιστα στήσει ένα εξελιγμένο σύστημα επιτήρησης για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Η επιχείρηση και το σύστημα παρακολούθησης

Η εξάρθρωση της δραστηριότητάς του ήρθε έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Ασφαλείας και την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 37χρονος είχε εγκαταστήσει στο ισόγειο διαμέρισμα-«ορμητήριο» ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, με κάμερες που κάλυπταν τις εισόδους και μεγάλο τμήμα του δρόμου, ώστε να αντιλαμβάνεται εγκαίρως οποιαδήποτε προσέγγιση των αρχών.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Κοκαΐνη: Δύο συσκευασίες συνολικού βάρους 25,3 γραμμαρίων.

Εξοπλισμό: Τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και μεταλλικά σκεύη με υπολείμματα της ουσίας.

Μετρητά: Το ποσό των 2.060 ευρώ.

Ψηφιακά πειστήρια: Φορητό υπολογιστή, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα.

Μέσα μεταφοράς: Μία μοτοσικλέτα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διανομή των ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε παρακείμενο διαμέρισμα όπου προσπάθησε να κρυφτεί, αντιμετωπίζει πλέον διώξεις για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απείθεια. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

