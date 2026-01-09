Ομόνοια: Συνελήφθησαν δύο διακινητές ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά κάνναβης

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) στην περιοχή της Ομόνοιας, δύο αλλοδαποί διακινητές ναρκωτικών ουσιών ηλικίας 32 και 33 ετών, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά την διάρκεια περιπολίας τους στην περιοχή της Ομόνοιας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 14.455 ευρώ, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός βαλίτσας, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω ενδελεχή προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών - «καβάτζες».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους παραπάνω χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 9 κιλά και 796 γραμμ. κάνναβης,

3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 1.130 Τούρκικων λιρών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτης και

πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

