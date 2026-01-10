Παναθηναϊκός: Συμφωνία του Ντραγκόφσκι με τη Βίντζεφ Λοτζ - «Αύριο περνάει ιατρικά»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πατρίδα του, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Πολωνία έχει συμφωνήσει με την Βίντζεφ Λοτζ και την Κυριακή (11/01) αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι
Ο Πολωνός τερματοφύλακας είναι ένα βήμα πριν από την έξοδό του από τον Παναθηναϊκό, με τα δεδομένα να οδηγούν προς την επιστροφή του στην Πολωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τόμαζ Βλόνταρτσικ, ο Ντραγκόφσκι έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη Βίντζεφ Λοτζ. Ο εκπρόσωπός του, Μάριους Κουλέσζα, ταξίδεψε τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Πολωνία και είχε επαφές με τη διοίκηση της ομάδας, προχωρώντας τις συζητήσεις και «κλειδώνοντας» τις περισσότερες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ντραγκόφσκι θα μεταβεί την Κυριακή (10/01) στην πατρίδα του για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της Βίντζεφ.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη τοποθέτηση, ωστόσο είναι κοινό μυστικό πως ο Ράφα Μπενίτεθ δεν τον υπολογίζει, κάτι που αποτυπώθηκε και στις επιλογές του προς το φινάλε του 2025.

Επιπλέον, με τον δανεισμό του Τσάβες να έχει ήδη ολοκληρωθεί και τους «πράσινους» να διαθέτουν πλέον τέσσερις τερματοφύλακες στο ρόστερ, η αποχώρηση του Ντραγκόφσκι μοιάζει πλέον μονόδρομος.

