Παναθηναϊκός: Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ λέει το «ναι» για Αντίνο – Όσα λένε στην Αργεντινή

Ο πρόεδρος της Γοδόι, Χοσέ Μανσούρ φαίνεται ότι ενέδωσε στις πιέσεις Παναθηναϊκού και Αντίνο, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, θα πει σήμερα (10/01) το «ναι» στο «τριφύλλι».

Σαντίνο Αντίνο
AP Photo/Tiago Trindade
Προς θετική κατάληξη οδηγείται η υπόθεση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Πάμπλο Καλβάρι, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, αναμένεται να αποδεχθεί τόσο την επιθυμία του ποδοσφαιριστή όσο και την οικονομική πρόταση των «πρασίνων», ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει ο Καλβάρι, ο νεαρός εξτρέμ έχει ήδη αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται προκειμένου να μετακινηθεί στη Ρίβερ Πλέιτ. Στο σχετικό του ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξει επίσημη εξέλιξη, με τη Γοδόι Κρουζ να δίνει τελικά το «πράσινο φως» για την πώληση του ποδοσφαιριστή στην ελληνική ομάδα.

Τις τελευταίες ημέρες, η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό μεταγραφικό θρίλερ. Από τη μία πλευρά, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταθέσει διαδοχικές βελτιωμένες προτάσεις, ενώ από την άλλη, η διοίκηση της Γοδόι Κρουζ είχε έρθει σε συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ. Ο Αντίνο, ωστόσο, εμφανίζεται ανένδοτος, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο μετακίνησης στο Μπουένος Άιρες και επιμένοντας στην προοπτική της μεταγραφής του στο «τριφύλλι».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καλβάρι: «Το παιδί έχει κότσια μεγαλύτερα από το στάδιο Μονουμεντάλ και έχει ήδη αποφασίσει για το μέλλον του. Θέλει να παίξει στην Ευρώπη, θέλει να πουληθεί στον Παναθηναϊκό, παρότι τον πιέζουν να τον… κρεμάσουν, εάν δεν πάει στη Ρίβερ. Αύριο (σήμερα) θα κυκλοφορήσει παντού η είδηση ότι ο Μανσούρ ενέδωσε και ότι η Γοδόι θα πουλήσει επιτέλους τον Αντίνο στην Ελλάδα».

