Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πολύ προχωρημένες οι επαφές Παναθηναϊκού – Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»

Το θέμα του Σαντίνο Αντίνο είναι στην πρώτη γραμμής της επικαιρότητας στην Αργεντινή. Τα δημοσιεύματα και οι αναφορές δεν σταματούν, με νέες πληροφορίες να έρχονται διαρκώς. Ο παίκτης είναι δεδομένο πως θέλει Παναθηναϊκό, όμως η Γοδόι Κρουζ μέχρι πρότινος δεν το συζητούσε για οτιδήποτε άλλο πέραν της πώλησης στην Ρίβερ Πλέιτ.

Τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, όπως πιστοποιεί κι ένας απ’ τους εγκυρότερους Αργεντινούς ρεπόρτερ. Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ο δημοσιογράφος με ανάρτησή του κάνει λόγο για πολύ προχωρημένες επαφές των «πράσινων» με την ομάδα του 20χρονου.

Παράλληλα, αναφέρει πως η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι για 7 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Αναλυτικά:

«Η Γοδόι Κρουζ βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Υπάρχει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Οι δύο σύλλογοι θα εντείνουν τις συζητήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία».