Παναθηναϊκός: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό τονίζοντας ότι το «τριφύλλι» είναι πνευματικά έτοιμο για την επανέναρξη της Super League, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφική ενίσχυση.

Newsbomb

Ράφα Μπενίτεθ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα της CosmoteTV για την έλευση των νέων παικτών, τις αποχωρήσεις, αλλά και τις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, ο Ισπανός εξήγησε ότι ο ερχομός των νεοαποκτηθέντων «ενεργοποίησε» τον συναγωνισμό μέσα στην ομάδα κι ως εκ τούτου ανέβασε και την ποιότητα των προπονήσεων.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Ήταν δημιουργική για εσάς η περίοδος της διακοπής του Πρωταθλήματος; Από την άποψη πως από τη μια κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν από τους συνεχόμενους αγώνες και από την άλλη δουλέψατε μαζί τους χωρίς τη διαδικασία αγώνων σε κάποιους τομείς…

«To βασικό στοιχείο είναι πως φέρνουμε στην ομάδα κάποιους νέους παίκτες. Τον Τσάβες που είναι τερματοφύλακας, τον Παντελίδη, τον Κοντούρη και τον Τετέι. Ποδοσφαιριστές που ήρθαν με πάθος, με ενέργεια, με «φρέσκα» πόδια για την ομάδα, κάτι που είναι θετικό. Την ίδια στιγμή, απομακρύνθηκαν παίκτες όπως ο Τετέ για τον οποίο είχαμε καλή πρόταση και έφυγε, ο Μπρέγκου τον οποίο «ανταλλάξαμε» με τον Κοντούρη, έφυγε ο Μαξ και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σχετικά με αυτούς που θα έρθουν και αυτούς που θα φύγουν. Οπότε η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική και όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο αυτή τη στιγμή. Oι παίκτες προπονήθηκαν καλά και η ενεργοποίηση που συνέβη με την έλευση των νέων ποδοσφαιριστών ανέβασε το συναγωνισμό μέσα στην ομάδα, κάτι μου μόνο καλό μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμα».

Μιας και μιλήσατε για τους παίκτες που ήρθαν, νομίζω πως το βασικό στοιχείο των περισσότερων από αυτών είναι η ταχύτητα. Είχατε διαγνώσει πως ήταν κάτι το οποίο έλειπε το προηγούμενο διάστημα; Σ’ αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά την ταχύτητα και την ικανότητα, θα πορευτείτε και για τις επόμενες μεταγραφές;

«Nαι, ουσιαστικά μάθαμε τους παίκτες μας λίγο καλύτερα, αναλύσαμε κάθε ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια ψάχναμε για προφίλ ποδοσφαιριστών, εάν ήταν πιθανό να είχαν και ταχύτητα θα ήταν πολύ βοηθητικό. Όμως δεν μπορείς να βρεις ταχύτητα σε όλες τις θέσεις, γιατί οι παίκτες με ταχύτητα και ποιότητα γνωρίζουμε πως είναι αρκετά ακριβοί και πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Αυτό είναι ένα απ’ τα καλά πράγματα που φέρνουν οι νέοι παίκτες, διαθέτουν ταχύτητα και θα μας βοηθήσει από την άποψη ότι θα μπορούμε να αγωνιστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο ή θα μπορέσουμε να περάσουμε μια διαφορετική ιδέα επίσης».

Αντιμετωπίζετε στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς την κατά τεκμήριο χειρότερη βαθμολογικά ομάδα της κατηγορίας. Σ’ ένα παιχνίδι που θα έχετε αρκετές απουσίες λόγω τιμωριών, τραυματισμών και διάφορων άλλων λόγων, αλλά θα έχετε στη διάθεση σας και ποδοσφαιριστές που γυρίζουν μετά από μακρά απουσία. Πώς περιμένετε αυτή την αναμέτρηση;

«Aπό τότε που ήρθα εδώ δεν έχω συναντήσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί να βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά έχουν κάποιους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Νομίζω όμως πως προπονηθήκαμε με την αίσθηση πως πρέπει να αποδώσουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα στο Πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος με την ένταση. Καμιά φορά αν χάνεις παιχνίδια ο κόσμος μιλάει για την ένταση. Η ένταση μας είναι καλή οπότε θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και τον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα πρέπει να συνεχίζουμε να πιέζουμε. Σήμερα (σ.σ. χθές) η προπόνηση ήταν καλή, με μεγάλο κίνητρο, οπότε νομίζω ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να το κερδίσουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες για διαφθορά σε υψηλό επίπεδο συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο Ρίο-Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων - Βίντεο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση, συζητήσεις και φωτογραφίες με πολίτες

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό (βίντεο)

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

13:04LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

12:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία του Ντραγκόφσκι με τη Βίντζεφ Λοτζ - «Αύριο περνάει ιατρικά»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη: Έως 9 μποφόρ σε Νότιο Ιόνιο και Αιγαίο - Απαγορευτικό απόπλου

12:48LIFESTYLE

Γλυκερία: «Είναι λάθος να φεύγουν χώρες από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό στο Αλιβέρι - Επί ώρες χωρίς ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν: Ο στρατός ορκίστηκε να υπερασπίσει τα «εθνικά συμφέροντα» - Εξαπλώνονται οι διαμαρτυρίες

12:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το A.I. δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να ολοκληρώσει μόνο το 2,5% των εργασίων χωρίς βοήθεια

12:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μπες και δείξε ποιος είσαι» - Ο Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Βάργκα, ο οποίος θέλει πρωτάθλημα!

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε ξίφος, περίστροφο και μαχαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρή καταστολή στο Ιράν: 217 νεκροί από πυρά του καθεστώτος, αναφέρει γιατρός στην Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων - Γιατί επισπεύδονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ