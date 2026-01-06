Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Πράσινος» και επίσημα ο Τσάβες

Οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν τη συμφωνία με τον Αργεντινό γκολκίπερ την Τρίτη (6/1), επιβεβαιώνοντας όσα ήταν γνωστά τις τελευταίες ημέρες. Ο Τσάβες είχε περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απέμενε μόνο η τυπική ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

Ο 29χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς έως το καλοκαίρι, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, εφόσον ο Παναθηναϊκός θελήσει να τον κάνει δικό του σε μόνιμη βάση μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Τσάβες είναι προϊόν των ακαδημιών της Ρίβερ Πλέιτ και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναιτωλικού, όπου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος, έχοντας συμβόλαιο έως το τέλος του 2025.

Οι σταθερές και πειστικές εμφανίσεις του αποτέλεσαν βασικό λόγο για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, που προχώρησε στην κίνηση αυτή με στόχο να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο. Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

