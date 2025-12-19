Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες – Κλείνουν παρακαμπτήριους και ανοίγουν τα διόδια

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών έστειλαν σαφές μήνυμα συνέχισης, αλλά και περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερα από 61 μπλόκα, με το κλίμα να είναι έντονα απογοητευτικό απέναντι στις μέχρι τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες.

Οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά τους, τονίζοντας ότι, αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να διατηρηθεί η αγροτική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και να στηριχθεί ένας βιώσιμος πρωτογενής τομέας, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι σε αποσπασματικά μέτρα.

Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι είναι αποφασισμένοι να περάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα.

Να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες

Ιδιαίτερο βάρος, ωστόσο, δίνουν στο να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες.

Όπως αποφασίστηκε, το προσεχές Σαββατοκύριακο αλλά και τις ημέρες των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα για τους εκδρομείς. Όπως τονίζουν, στόχος τους δεν είναι η κοινωνική σύγκρουση, αλλά η συνέχιση του αγώνα για ουσιαστικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν μέλλον στον πρωτογενή τομέα.

Πάντως από σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας περισσότερους δρόμους και παρακαμπτήριες οδούς σε κάποια μπλόκα, ενώ από την Τρίτη θα διευκολύνουν τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν για τις γιορτές.

Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Από τις 14:00 το μεσημέρι προγραμματίζεται το κλείσιμο ακόμη και των παρακαμπτηρίων οδών, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη μέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου

Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών για τη διευκόλυνση των εορταστικών μετακινήσεων.

Τρίτη 23 έως Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Προβλέπεται προσωρινή αποκλιμάκωση με άνοιγμα των δρόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, πριν από τη νέα ανάληψη δράσης την Πρωτοχρονιά.

Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα