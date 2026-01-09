Πάτρα: Παραδόθηκε στην Ασφάλεια 23χρονος για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

Ο έκτος κατά σειρά κατηγορούμενος, από τους συνολικά εννέα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Ασφάλεια Πατρών, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινό κέντρο

Πρόκειται για έναν 23χρονο κάτοικο Πατρών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί και σχετικό ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πατρών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.



Οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν αρχικά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και στη συνέχιεα αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.



Επίσης,συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίαςγια τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται.

Με πληροφορίες από tempo24.news

