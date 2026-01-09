Νέα δημοσιεύματα στην Αργεντινή: «Απορρίφθηκε η νέα πρόταση του Παναθηναϊκού»

Το πόκερ συνεχίζεται για την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, με δημοσιογράφο από την Αργεντινή να αποκαλύπτει πως η Γοδόι Κρουζ αρνήθηκε και τη νέα πρόταση του Παναθηναϊκού.

Ο Σαντίνο Αντίνο ενημέρωσε την Ρίβερ Πλέιτ πως θέλει να παίξει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό. Οι «εκατομμυριούχοι» αναζητούν άλλη λύση για την ενίσχυσή τους. Αλλά η Γοδόι Κρουζ δεν αλλάζει στάση με τίποτα.

Μετά την αποκάλυψη για νέα πρόταση των «πράσινων» για τον 20χρονο, ο δημοσιογράφος Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα, αποκάλυψε πως κι αυτή έλαβε αρνητική απάντηση απ’ την ομάδα της Μεντόσα η οποία επιμένει να θέλει να δώσει τον παίκτη στη Ρίβερ.

«Απορρίφθηκε και η τρίτη πρόταση του Παναθηναϊκού για 8 εκατ. ευρώ για το 70% του Σαντίνο Αντίνο.

Ο Χοσέ Μανσούρ, πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, μου το επιβεβαίωσε», έγραψε χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ.

