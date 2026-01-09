Σουηδία: Συνελήφθη 33χρονος που φέρεται να διενεργούσε ως κατάσκοπος για την Ρωσία

Συνελήφθη 33χρονος άνδρας στη Σουηδία που φέρεται να διενεργούσε ως κατάσκοπος για την Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελική αρχή. Ο Σουηδός υπήκοος, ο οποίος σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις εργαζόταν ή είχε υπηρετήσει στον στρατό, συνελήφθη επίσημα την Τετάρτη.

«Προς το παρόν, η έρευνα δείχνει ότι ο ύποπτος συνέδραμε τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο εισαγγελέας Ματς Λιούνγκβιστ σε σημερινή του ανακοίνωσή.

Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει την Τετάρτη ότι έχουν υποψίες ότι ο εν λόγω άνδρας διενεργούσε κατασκοπεία από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι τη σύλληψή του στις 4 Ιανουαρίου, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο 33χρονος αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες.