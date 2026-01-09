Η καταιγίδα Γκορέτι σάρωσε την Ευρώπη - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώθηκαν πτήσεις

Άνθρωποι κατά τη διάρκεια έντονης χιονόπτωσης στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Η καταιγίδα Γκορέτι, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές χιονοπτώσεις, σάρωσε τη βόρεια Ευρώπη σήμερα, με χιλιάδες νοικοκυριά να βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αεροπλάνα να καθηλώθηκαν και προβλήματα να καταγράφηκαν στα δρομολόγια των τρένων σε πολλές χώρες.

Η καταιγίδα έπληξε τη Βρετανία χθες προτού μετακινηθεί προς τα ανατολικά, στην ηπειρωτική Ευρώπη. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι στο Μπέρμινχαμ ο ουρανός έχει γίνει μωβ από την κακοκαιρία, με τους κατοίκους να αναρωτιούνται τι μπορεί να το προκάλεσε αυτό.

The night sky over Birmingham turned pink as snow fell during Storm Goretti, prompting speculation on social media about what may have caused the mysterious glow.



UK weather latest ? https://t.co/yzsESZIKwi pic.twitter.com/b6QtRryR6B — Sky News (@SkyNews) January 9, 2026

«Έχουν περάσει αρκετά χρόνια… χιονίζει λίγο και τα πάντα μοιάζουν να σταματάνε», δήλωσε ο 86χρονος Ντέιβιντ Γκολντστόουν, κάτοικος του Γούλβερχαμπτον στο Reuters.

Πεζοί προσπαθούν να διασχίσουν δρόμους και πεζοδρόμια, αποφεύγοντας τους όγκους χιονιού. «Απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, έτσι δεν είναι;», δήλωσε η 53χρονη Τρέισι Γουίλκς.

Στη χιονισμένη Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Δημοτικοί υπάλληλοι καθαρίζουν τον δρόμο κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, Γερμανία, Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026. AP

Περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στη Γαλλία, ιδίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη, αν και το μεσημέρι η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σε περίπου 60.000, την ώρα που 60.000 σπίτια στη Σκωτία και την κεντρική Αγγλία είχαν την ίδια τύχη.

Snow, ice and flooding have hit large parts of Europe, as winter weather disrupts transport and prompts safety warnings across the continent. pic.twitter.com/vxTnL84GUB — Channel 4 News (@Channel4News) January 9, 2026

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα

Στην Ολλανδία, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Am Vormittag bekamen wir das Komplettprogramm: Regen, Schneeregen, Schnee im Minutentakt.

Das Winterwonderland von heute morgen war verschwunden, auf den Straßen nur noch Matschepampe.

Seit ca. 15.00 Uhr wieder Schnee, der bis 15.00 Uhr morgen Nachmittag anhalten soll.

Am Morgen… pic.twitter.com/DgKuiCJlGS — ℍ????? - ??????????? ?? (@Spitze_Zunge_) January 9, 2026

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν τη νύχτα την περιοχή της Μάγχης, στη βορειοδυτική Γαλλία, με ένα ρεκόρ 213 χιλιομέτρων την ώρα να καταγράφεται στο Μπαρφλέρ, αναγκάζοντας τη σιδηροδρομική εταιρεία SNCF να αναστείλει τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

?Catastrophic traffic in Île-de-France: 778 km of jams reported! Snow-covered A6 seen in Villabé, Essonne ❄️ (? @Viewsurf).



Authorities warn drivers to stay cautious.

?Villabé, Essonne, Île-de-France, France. pic.twitter.com/FqonJ5ge6f — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 5, 2026

Την ίδια ώρα, η κρατική εταιρεία ενέργειας της Γαλλίας, EDF, ανακοίνωσε πως εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι δύο αντιδραστήρες χρειάστηκε να τεθούν εκτός σύνδεσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Φλαμανβίλ, αφού προέκυψε πρόβλημα σε μια γραμμή υψηλής τάσης, την ώρα που στέγες ξεκόλλησαν και δέντρα ξεριζώθηκαν.

Snow blizzard today in Bremen, Germany ??



?gusemanfred pic.twitter.com/RTpqeddTHZ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 9, 2026

Στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας, ορισμένα δρομολόγια τρένων ανεστάλησαν, καθώς ένα πυκνό στρώμα χιονιού κάλυψε την περιοχή, με τις αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Στη βόρεια Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανέστειλε τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων των τρένων, μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά φαινόμενα εδώ και πολλά χρόνια.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε καταστάσεις όπου επιβάτες έχουν αποκλειστεί σε ακινητοποιημένα τρένα στις γραμμές για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε σε δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος Τύπου, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου, προσθέτοντας πως συνεργεία εργάζονται για να καθαρίσουν τις γραμμές.

Πεζοί διασχίζουν έναν δρόμο κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης στο Βερολίνο, Γερμανία, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. AP

Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, το πιο πολυσύχναστο της Γερμανίας, περίπου 40 πτήσεις ακυρώθηκαν, την ώρα που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen έκλεισε το εργοστάσιό της στο Φόλφσμπουργκ νωρίς σήμερα, ενώ μια δεύτερη μονάδα στο Έμντεν δεν λειτούργησε καθόλου.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε πως ακύρωσε σήμερα τουλάχιστον 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε χώρες των δυτικών Βαλκανίων εξαιτίας της κακοκαιρίας. Χθες, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην Αλβανία, που πλήττεται από πλημμύρες, ενώ στη βορειανατολική Τουρκία οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες κτιρίων.

Διασώστες της πολιτικής προστασίας σώζουν κατοίκους μετά τις πλημμύρες στο Ferras, Fier, Αλβανία. Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026. AP

Πολικό ψύχος στην Ουγγαρία

Στη Ρωσία, σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις στη Μόσχα. Περισσότερες από 300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σε τέσσερα αεροδρόμια εξαιτίας του χιονιού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Στην Ουγγαρία, τα σοβαρά προβλήματα συνεχίζονται στις σιδηροδρομικές μεταφορές για πέμπτη ημέρα. Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο βόρειο τμήμα κατέγραψε μια θερμοκρασία στους -32,7 βαθμούς Κελσίου, σε μια ορεινή περιοχή τη νύχτα.

Προβλήματα από το χιόνι και στην κυκλοφορία υπήρξαν σήμερα το πρωί και στην Τσεχία, ιδίως στην Πράγα. Στη Ρουμανία, περίπου 4.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί. Στη Μολδαβία, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως περίπου 600 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν έως τη Δευτέρα.