Γερμανία: Χάος σε σιδηρόδρομους και οδικό δίκτυο έφεραν οι χιονοπτώσεις της κακοκαιρίας «Elli»

Κλειστά σχολεία, ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων και χάος στους αυτοκινητοδρόμους φέρνει μέχρι τώρα η κακοκαιρία «Elli», η οποία πλήττει από χθες, Πέμπτη, το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας και ιδιαίτερα τις βόρειες περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις.

Hamburg heute morgen, Hamburg jetzt



Es schneit und schneit und schneit.

Ein Traum, den Hamburg nicht gestemmt bekommt ?



Letzten 2 Bilder S1 und die Verspätung von Airport/Poppenbüttel nach Blankenese/Wedel ? pic.twitter.com/gTkIi9iIxJ — butterfly (@jp69590778) January 8, 2026

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη βόρεια Γερμανία τουλάχιστον έως το μεσημέρι, με σοβαρές συνέπειες για την συγκοινωνία μεταξύ Βερολίνου και Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και Βερολίνου - Αμβούργου, ενώ τα τρένα, όπου κυκλοφορούν, κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες. Στην ανατολική Έσση πολλά φορτηγά έχουν κολλήσει σε αυτοκινητοδρόμους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς φορτηγών, όπου συναντούν έντονα καιρικά φαινόμενα, να εγκαταλείπουν τον δρόμο και να παραμένουν στους ειδικούς σταθμούς ανάπαυσης.

??



Wetterlage

Condiciones del tiempo, en Hannover, Alemania ahora !! pic.twitter.com/vQ4AiSDscA — Rosario GN ❄️☃️❄️☃️?️⛈️?☔️❤️‍?? (@Mamaguzo) January 9, 2026

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) έχει προειδοποιήσει ήδη από χθες για παγετό και ιδιαίτερα ολισθηρούς δρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και για πιθανές χιονοστιβάδες, λόγω των ισχυρών ανατολικών ανέμων. Ειδικά στην κεντρική και στη νότια Γερμανία αναμένεται μάλιστα «παγωμένη βροχή» γύρω από το Αμβούργο και το Σλέσβιχ-Χολστάιν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν ήδη αναφερθεί δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Στην Βαυαρία ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Τα σχολεία στο Αμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, στην Βρέμη και σε μεγάλο τμήμα του Σλέσβιχ -Χολστάιν παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στο Βερολίνο, στο Βρανδεμβούργο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση των μαθητών. Από χθες οι τοπικές κυβερνήσεις, η αστυνομία και η πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να παραμείνουν όσο είναι εφικτό στα σπίτια τους, να εργαστούν με τηλεργασία και να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Για το Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πάντως πριν από λίγο «λήξη συναγερμού» σχετικά με τον κίνδυνο νέων έντονων χιονοπτώσεων.

