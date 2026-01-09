Γιατί βάφτηκε ροζ ο ουρανός στο Μπέρμιγχαμ: Λύθηκε το μυστήριο - Εντυπωσιακές εικόνες
Ο ουρανός πάνω από το Μπέρμιγχαμ βάφτηκε ροζ κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Γκορέτι«, με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου
Ο ουρανός στα Δυτικά Μίντλαντς απέκτησε ξαφνικά μία εκθαμβωτική ροζ απόχρωση το βράδυ της Πέμπτης, καθώς έπεσε έντονη χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Γκορέτι«. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν το φαινόμενο στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ, αλλά και στο Χέντνεσφορντ, στο Στάφορντσαϊρ.
Ο μετεωρολόγος του BBC, Σάιμον Κινγκ, δήλωσε ότι η νεφοκάλυψη και το χιόνι που πέφτει σημαίνουν ότι ο ουρανός θα μπορούσε να είναι πιο ανακλαστικός, και το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Μπέρμιγχαμ Σίτι, το Σεντ Άντριους, παρουσιάστηκε ως πηγή φωτός.
Η ποδοσφαιρική ομάδα Χέντνεσφορντ Τάουν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα παρόμοιο φαινόμενο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκλήθηκε από τα φώτα LED του γηπέδου «που βοηθούσαν το γρασίδι να αναπτυχθεί και να ανακάμψει, βοηθώντας μας να κυνηγήσουμε τους τρεις βαθμούς, όχι το Σέλας» όπως έγραψε με χιούμορ.
«Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες με χαμηλή νέφωση, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χιονιού, μπορούν να κάνουν τον ουρανό λίγο πιο ανακλαστικό και να δείξουν μια λάμψη από τον φωτισμό των δρόμων, τα κτίρια, ακόμη και τα μωβ φώτα από τα γήπεδα ποδοσφαίρου», πρόσθεσε ο παρουσιαστής Κινγκ.