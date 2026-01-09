Καιρός αύριο: Κρύο, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες ενώ από την Κυριακή θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός το Σάββατο

Αναλυτικά, για αύριο Σάββατο, η ΕΜΥ προβλέπει στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 12 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μηδέν έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

