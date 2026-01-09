Καιρός αύριο: Κρύο, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Newsbomb

Καιρός αύριο: Κρύο, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες ενώ από την Κυριακή θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός το Σάββατο

Αναλυτικά, για αύριο Σάββατο, η ΕΜΥ προβλέπει στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 12 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μηδέν έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Σίτι: Γιατί ο Γκουαρδιόλα άναψε «πράσινο φως» για την απόκτηση του Σεμένιο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης μετά από τροχαίο με θύμα 77χρονη - Γυρνούσαν με τον εγγονό της από το σχολείο

22:35LIFESTYLE

Τι απαντά το Netflix στις φήμες για κρυφό επεισόδιο του Stranger Things

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε δύο 26χρονους για διακίνηση ναρκωτικών

22:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης: Πυρά κατά ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελλου, Αρβανίτη για τη διαγραφή του - «Σταλινικές μέθοδοι»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε ποια σημεία των οδικών δικτύων της Δυτικής Ελλάδας παραμένουν μπλόκα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Η καταιγίδα Γκορέτι σάρωσε την Ευρώπη - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώθηκαν πτήσεις - Δείτε φωτογραφίες, βίντεο

22:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθησαν δύο διακινητές ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά κάνναβης

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κρύο, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης της ΕΕ λέει ότι ο Τραμπ «καταστρέφει την παγκόσμια τάξη»

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκε στην Ασφάλεια 23χρονος για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ συνομίλησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτεικών για τη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συνελήφθη 33χρονος που φέρεται να διενεργούσε ως κατάσκοπος για την Ρωσία

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το Chat GPT Salute: Πώς μπαίνει κανείς στη «λίστα αναμονής»

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα δημοσιεύματα στην Αργεντινή: «Απορρίφθηκε η νέα πρόταση του Παναθηναϊκού»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο του λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκε στην Ασφάλεια 23χρονος για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

18:12ΚΟΣΜΟΣ

F1 Ferrari: το νέο μονοθέσιο θα ονομάζεται SF-26 - «Αρχίζει μια νέα εποχή»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Μικροσκοπικό ελάφι τα… βάζει με ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο και γίνεται viral

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Αυτή είναι η διαθήκη του 84χρονου που κρίθηκε πλαστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ