Έρχεται το Chat GPT Salute: Πώς μπαίνει κανείς στη «λίστα αναμονής»

Αναπτυγμένο με τη συμβολή γιατρών από όλο τον κόσμο και με τη δέσμευση για μέγιστη προστασία της ιδιωτικότητας, το νέο «δημιούργημα» της OpenAI ετοιμάζεται να εισέλθει στην υγειονομική καθημερινότητα των πολιτών

Έρχεται το Chat GPT Salute: Πώς μπαίνει κανείς στη «λίστα αναμονής»
«Αν θέλεις να αποκτήσεις πρόσβαση μόλις γίνει διαθέσιμο, γράψου στη λίστα αναμονής». Όπως μπροστά στο γκισέ του ΕΟΠΥΥ θα σκεφτόταν κανείς, διαβάζοντας τη σελίδα παρουσίασης από το ChatGPT της νέας υπηρεσίας ChatGPT Salute, της λύσης γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζει τους πολίτες σε θέματα υγείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι αφιερωμένη στην υγεία θα χρειαστεί μερικές ακόμη εβδομάδες αναμονής, με το ενδιαφέρον να αυξάνεται. Ωστόσο, το έργο είναι απολύτως συγκεκριμένο και έτοιμο προς χρήση δεδομένου ότι, όπως υπενθυμίζει η OpenAΙ, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θέτουν κάθε εβδομάδα ερωτήματα για υγεία και ευεξία, καθιστώντας αυτούς τους τομείς από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους στο «γενικού σκοπού» ChatGPT.

Σύμφωνα με ανώνυμη ανάλυση συνομιλιών της OpenAI, περισσότερα από 230 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως θέτουν ερωτήσεις για υγεία και ευεξία στο ChatGPT κάθε εβδομάδα. Οι πληροφορίες υγείας είναι συχνά κατακερματισμένες ανάμεσα σε ιστοσελίδες, εφαρμογές, φορετές συσκευές, αρχεία PDF και ιατρικές σημειώσεις.

Με βάση στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Υγείας του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, στην Ιταλία το 11% των πολιτών έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας, κυρίως για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με προβλήματα υγείας και ασθένειες (47%). Οι βασικοί λόγοι χρήσης είναι η ταχύτητα πρόσβασης στις πληροφορίες (50%) και η ευκολία χρήσης (44%).

Το ChatGPT Salute, που αναπτύχθηκε σε διάστημα δύο ετών σε συνεργασία με 260 γιατρούς από 60 χώρες και διαφορετικές ειδικότητες, έχει σχεδιαστεί ρητά για να υποστηρίζει, και σε καμία περίπτωση να αντικαθιστά, την ιατρική φροντίδα. Δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία, αλλά «βοηθά στον προσανατολισμό στα καθημερινά ερωτήματα και στην κατανόηση των τάσεων με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο μεμονωμένων στιγμών ασθένειας, ώστε οι πολίτες να προσεγγίζουν πιο συνειδητά τις σημαντικές ιατρικές συζητήσεις».

Προς το παρόν, το έργο βελτιστοποιείται: «Ξεκινάμε με μια μικρή ομάδα αρχικών χρηστών για να συλλέξουμε ανατροφοδότηση και να συνεχίσουμε τη βελτίωση του ChatGPT Salute», αναφέρει η OpenAI.

Ανακοινώνονται επίσης νέες δυνατότητες: από ιατρικούς φακέλους με αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και δεδομένα από το Apple Health, μέχρι εξατομικευμένες προτάσεις γευμάτων σε συνεργασία με το Weight Watchers, αναλύσεις εξετάσεων αίματος και διατροφικές συμβουλές. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να εισάγουν τους ιατρικούς φακέλους και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση της υγείας και της ευεξίας τους.

Το ζήτημα της ιδιωτικότητας

Λόγω της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων υγείας, το ChatGPT Salute, όπως υπόσχεται η OpenAI, εισάγει επιπλέον επίπεδα προστασίας σε σχέση με το βασικό ChatGPT, όπως ειδικά συστήματα κρυπτογράφησης και μηχανισμούς απομόνωσης, ώστε οι συνομιλίες υγείας να παραμένουν προστατευμένες και διακριτές. Επιπλέον, «οι συνομιλίες στο ChatGPT Salute δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των βασικών μας μοντέλων».

Όπως επισημαίνει η Chiara Sgarbossa, διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Υγείας του Πολυτεχνείου του Μιλάνου: «Για την παροχή υποστήριξης ή οδηγιών στον τομέα της υγείας είναι θεμελιώδες να υπάρχουν ειδικές και εξειδικευμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, ικανές να διαχειρίζονται την ευαισθησία των υγειονομικών δεδομένων και να βασίζονται σε πιστοποιημένες πληροφορίες. Πάντα, όμως, για εφαρμογές που προσεγγίζουν την κλινική πράξη και τη διάγνωση, παραμένει απαραίτητη η άμεση εμπλοκή του γιατρού».

