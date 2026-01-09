Περιορισμοί στο Χ μετά τον σάλο με τις AI φωτογραφίες μπικίνι

Εδώ και ημέρες το μέσο κοινωνικής δικτύωσεις είχε γίνει στόχος έντονης κριτικής καθώς το Grok, το ενσωματωμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του Χ, έγδυνε άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους μετά από αιτήματα άλλων χρηστών

Περιορισμοί στο Χ μετά τον σάλο με τις AI φωτογραφίες μπικίνι

Ο δισεκατομμυριούχος είχε προχωρήσει και ο ίδιος σε αναρτήσεις που το Grok έβαζε σε μπικίνι άτομα, δημοσιεύοντας την Πρωτοχρονιά εικόνα με τον εαυτό του σε ένα μπλε μπικίνι.

 

Στον περιορισμό της δυνατότητας επεξεργασίας εικόνων με το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok προχώρησε την Παρασκευή (09/01) η πλατφόρμα X (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ, μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε επειδή επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ερωτικού περιεχομένου deepfakes χωρίς τη συγκατάθεση των απεικονιζόμενων ατόμων.

Εδώ και ημέρες έχει δημιουργηθεί σάλος στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης μετά την ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών από το chatbot να τροποποιήσει ψηφιακά εικόνες άλλων ανθρώπων, γδύνοντάς τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ωστόσο, το Grok ενημερώνει πλέον τους χρήστες που ζητούν να δημιουργήσουν τέτοιο υλικό ότι μόνο οι συνδρομητές που έχουν πληρώσει θα μπορούν να το κάνουν, πράγμα που σημαίνει ότι το όνομά τους και τα στοιχεία πληρωμής τους πρέπει να είναι καταχωρημένα.

Ο Έλον Μασκ είχε αναδημοσιέυσει αναρτήσεις σχετικές με το «trend».

Στάρμερ: «Είναι παράνομο. Δεν θα το ανεχθούμε»

Ο περιορισμός των δυνατοτήτων του Grok έρχεται μετά την προτροπή της βρετανικής κυβέρνησης προς τη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (Ofcom) να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες της – μέχρι και την επιβολή de facto απαγόρευσης – κατά του X, λόγω ανησυχιών για παράνομες εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκαν στον ιστότοπο.

Απαντώντας στις ανησυχίες ότι το Grok είχε δημιουργήσει σεξουαλικές εικόνες ενηλίκων και παιδιών, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το γεγονός «απαράδεκτο» και «αηδιαστικό», αναφέρει το BBC.

Δήλωσε ότι η Ofcom έχει την «πλήρη υποστήριξη» της κυβέρνησης για να λάβει μέτρα σχετικά με το περιεχόμενο.

«Είναι παράνομο. Δεν θα το ανεχθούμε. Ζήτησα να εξεταστούν όλες οι επιλογές», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Greatest Hits Radio.

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στο BBC: «Αναμένουμε από την Ofcom να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που έχει στη διάθεσή της σε σχέση με το Grok και το X».

Οι εξουσίες της Ofcom βάσει του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να ζητήσει δικαστική εντολή για να εμποδίσει τρίτους να βοηθήσουν την πλατφόρμα, που ανήκει στον Έλον Μασκ, να συγκεντρώσει χρήματα ή να είναι προσβάσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

