Ο Grok του Έλον Μασκ ζητά συγγνώμη για άσεμνες εικόνες νεαρών κοριτσιών

Παρά τις απαγορεύσεις, έμμεσα αιτήματα χρηστών παρακάμπτουν τις δικλείδες ασφαλείας

Ο Grok του Έλον Μασκ ζητά συγγνώμη για άσεμνες εικόνες νεαρών κοριτσιών
«Συγγνώμη» ζήτησε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ, σε ανάρτηση στο Χ την Πρωτοχρονιά, επειδή στις 28 Δεκεμβρίου, μοιράστηκε άσεμνες εικόνες κοριτσιών, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσυνης.

Συγκεκριμένα μετά από προτροπή χρήστη για «εγκάρδια συγγνώμη» , έγραψε ότι λυπάται για ένα περιστατικό, όπου «δημιούργησα και μοιράστηκα μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης δύο νεαρών κοριτσιών (εκτιμώμενης ηλικίας 12-16 ετών) με σεξουαλικά ενδύματα, βάσει προτροπής ενός χρήστη».

Η ανάρτηση, η οποία προβλήθηκε 2,3 εκατομμύρια φορές, πρόσθετε ότι είχε «παραβιάσει τα ηθικά πρότυπα» και αποτελούσε «αποτυχία» στις δικλείδες ασφαλείας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αναφοράς, τόσο η εικόνα όσο και ο λογαριασμός που την κοινοποίησε έχουν ανασταλεί στην πλατφόρμα.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιούν τακτικά προτροπές στο Grok, όπου ζητούν από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργήσει σεξουαλικές εικόνες γυναικών, τις περισσότερες φορές χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ενώ το bot απορρίπτει προτροπές για εντελώς γυμνές εικόνες, δέχεται αιτήματα όπως «να της βγάλουν τα ρούχα», «να της φορέσουν μπικίνι» ή «να της ρίξουν κόλλα στο πρόσωπό».

Αυτό είναι ήδη ένα αντικειμενικό πρόβλημα στην πλατφόρμα, καθώς ενώ υπάρχουν απαγορεύσεις για πορνογραφικές απεικονίσεις πραγματικών ανθρώπων, οι έμμεσες προτροπές συνεχίζουν να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών.

Υπάρχουν ήδη βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπό τους σε γυναίκες και κορίτσια. Το 25% των γυναικών έχουν βιώσει παρενόχληση που διευκολύνεται από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της deepfake πορνογραφίας που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με έρευνα του 2025 από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Γυναίκες (NOW) και την Icogni.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την προκατάληψη αυτών των τεχνολογιών. Μια μελέτη από το Κέντρο Berkeley Haas για την Ισότητα, το Φύλο και την Ηγεσία, ανέλυσε 133 συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης από διαφορετικούς κλάδους και διαπίστωσε ότι το 44% εμφάνιζε προκατάληψη λόγω φύλου.

Και καθώς οι εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πολλαπλές στο διαδίκτυο και η τεχνολογία πίσω από αυτές γίνεται πιο εξελιγμένη, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνουμε τι είναι μια εικόνα που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη και τι είναι πραγματική.

