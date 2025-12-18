Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων λαμβάνονται στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή 42 μπλόκων από όλη τη χώρα, όπου πραγματοποιείται σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι να είναι η κλιμάκωση.

Το κλίμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, χωρίς ωστόσο να διαταράξουν τους εκδρομείς των εορτών.

Οι αγρότες της περιοχής, υποστηρίζουν πως καταγράφουν ρεκόρ απλήρωτων, ενώ στη σύσκεψη βρίσκεται και 10μελής ομάδα από το μπλόκο της Νίκαιας, όπου αύριο το μεσημέρι επίσης αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις σε νέα σύσκεψη.

Το τελωνείο Προμαχώνα, έχει κλείσει επ' αόριστον και ήδη σχηματίζονται ουρές, ενώ η εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας είναι επίσης κλειστή.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν καλύπτονται από τις δεσμεύσεις του υπουργού Κώστα Τσιάρα και στο πλαίσιο των κλιμακούμενων κινητοποιήσεων εξετάζουν δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας με αποκλεισμούς και παρακαμπτήριων για 3 με 4 ώρες, αλλά και ελεύθερη διέλευση την περίοδο των εορτών για τους οδηγούς από τα διόδια, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους.

Δεν αποκλείεται μάλιστα αμέσως μετά τη σύσκεψη στις Σέρρες το ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας να ενισχυθεί με τρακτέρ, ενόψει και των Χριστουγέννων.

Στο Ρέθυμνο, τρακτέρ και αγρότες βγήκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους, συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, όπου πέταξαν άχυρα και χώμα, στήνοντας συμβολικά ένα φέρετρο, θέλοντας να στείλουν μήνυμα για όπως τονίζουν «τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου».

Στο Μεσολόγγι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου και απέκλεισαν την είσοδο.

