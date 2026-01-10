Οι μισοί Ευρωπαίοι ψάχνουν νέα δουλειά, αλλά 4 στους 5 δεν νιώθουν έτοιμοι

Περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι (47%) σκοπεύουν να αναζητήσουν νέα δουλειά το 2026, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς (77%) επισημαίνουν ότι δεν αισθάνονται έτοιμοι. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες, με τους περισσότερους να παραδέχονται ότι έχει γίνει δυσκολότερος ο εντοπισμός σωστών ταλέντων, όπως προκύπτει από έρευνα του LinkedIn.

Η Μεγάλη Βρετανία έχει το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που αναζητούν νέα θέση το καινούργιο έτος σε σύγκριση με έξι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες είπαν ότι σκοπεύουν να ψάξουν νέα δουλειά εφέτος. Στα επτά κράτη που εξετάστηκαν, το 47% σκοπεύει να αναζητήσει δουλειά. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με μερίδιο πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (52%), ο οποίος διαμορφώθηκε βάσει στατιστικών 14 χωρών.

Στη Σουηδία, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες επίσης σχεδιάζουν να αναζητήσουν νέα θέση και το ποσοστό αυτό είναι κοντά στης Ισπανίας. «Η αγορά εργασίας εξελίσσεται γρήγορα και ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός», είπε σύμφωνα με το Euronews η Charlotte Davies, ειδικός καριέρας στο Linkedin.

Το χαμηλότερο ποσοστό ανθρώπων που σκοπεύουν να ψάξουν δουλειά το 2026 βρίσκεται στη Γαλλία, όπου μόλις το 37% απάντησε θετικά. Με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συμπίπτει η Ολλανδία, ενώ, χαμηλότερα βρίσκεται η Γερμανία.

Ενώ περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι σκοπεύουν να ψάξουν νέα δουλειά εφέτος, σχεδόν 4 στους 5 δηλώνουν απροετοίμαστοι για μία νέα θέση. Το αίσθημα αυτό είναι ισχυρότερο στη Σουηδία, όπου το 83% δηλώνει απροετοίμαστο. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα μερίδια και σε Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία.

Η Ισπανία εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο ανθρώπων που αισθάνονται απροετοίμαστοι για εύρεση δουλειάς, στο 67%. Η Ιταλία και η Ολλανδία βρίσκονται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η έρευνα, επίσης, δείχνει ότι περίπου το 66% των εργοδοτών αναφέρει πως τον τελευταίο χρόνο η διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων ταλέντων έχει δυσκολέψει.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την Censuswide, βάσει ενός δείγματος 10.400 εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης. Στο σύνολο περιλαμβάνονται και άνεργοι, που αναζητούν δουλειά στις επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Η Σάρλοτ Ντέιβις από το Linkedin τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει τον τρόπο εργασίας και πρόσληψης των εταιρειών, αλλά και πώς οι εργαζόμενοι βρίσκουν την επόμενη ευκαιρία τους.