Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη με διαφορά 12,5 μονάδων η ΝΔ - Υπέρ των αγροτών η πλειοψηφία

Το αποτύπωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόσο σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, όσο και σε επίπεδο στήριξης του κόσμου, αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τετάρτης (17/12).

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν και τα εν δυνάμει κόμματα των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Σαφές προβάδισμα διατηρεί το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσίασε αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων από την τελευταία μέτρηση της Pulse, καταλαμβάνοντας έτσι την τρίτη θέση.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 23,5% ΠΑΣΟΚ: 11% Πλεύση Ελευθερίας: 9% Ελληνική Λύση: 8% ΚΚΕ: 7% ΣΥΡΙΖΑ: 5,5% Φωνή Λογικής: 3% ΜέΡΑ25: 2,5% Νίκη: 2% Κίνημα Δημοκρατίας: 2% Νέα Αριστερά: 1,5% Σπαρτιάτες:1%

Άλλο: 6%

3%

Αναποφάσιστοι/ΔΑ: 15%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29% ΠΑΣΟΚ: 13,5% Πλεύση Ελευθερίας: 11% Ελληνική Λύση: 1-% ΚΚΕ: 8,5% ΣΥΡΙΖΑ: 6,5% Φωνή Λογικής: 3,5% ΜέΡΑ25: 3% Νίκη: 2,5% Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5% Νέα Αριστερά: 2% Σπαρτιάτες: 1%

Άλλο: 7%

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. PULSE

«Κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η δημοσκόπηση της Pulse «σφυγμομέτρησε» την εκλογική ισχύ των πιθανών εκλογικών κομμάτων των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Το «κόμμα» Τσίπρα, αν και παρουσιάζει καθοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει σημαντικές μετρήσεις, καθώς το 21% βλέπει «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» τη σύστασή του, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 12% που το αντιμετωπίζει ±ουδέτερα».

Το δε κόμμα Σαμαρά, παρουσιάζει πιο περιορισμένη προοπτική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αντλώντας από το κυβερνών κόμμα ψηφοφόρους.

Η πλειοψηφία συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών

Σχετικά με το Αγροτικό, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα και επηρεάζει όλη την κοινωνία σε πολλά επίπεδα, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Η προοπτική και η ελπίδα βασικό κίνητρο για την ψήφο

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών σε ότι αφορά τα κίνητρα με βάση τα οποία θα καταλήξουν στην επιλογή της ψήφου στις επόμενες εκλογές. Η «τιμωρία» καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό.

