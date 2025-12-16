Δημοσκόπηση Alco: Το 49% των πολιτών σχεδιάζει να δαπανήσει λιγότερα για το φετινό γιορτινό τραπέζι

Στον τομέα της οικονομίας εστιάζει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, με τους πολίτες να απαντούν πως προγραμματίζουν να ξοδέψουν λιγότερα χρήματα κατά την περίοδο των φετινών εορτών και να εμφανίζονται αρκετά ανήσυχοι για το πώς θα τα βγάζουν πέρα το 2026.

Στο ερώτημα «θα λέγατε ότι στις φετινές γιορτές προγραμματίζετε να δαπανήσετε περισσότερα, τα ίδια, ή λιγότερα χρήματα από πέρυσι;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης της Alco είναι:

Λιγότερα: 49%

Τα ίδια: 37%

Περισσότερα: 8%

ΔΞ/ΔΑ: 6%

Στο ερώτημα «υπάρχουν βασικά αγαθά που για οικονομικούς λόγους θα αναγκαστείτε να περιορίσετε στα φετινά γιορτινά τραπέζια;» οι απαντήσεις είναι οι εξής:

Πολλά: 11%

Αρκετά: 32%

Λίγα: 28%

Όχι: 24%

ΔΞ/ΔΑ: 5%

Στο ερώτημα «ανησυχείτε ότι μπορεί να μην τα βγάλετε πέρα το 2026;» οι απαντήσεις είναι:

Καθόλου: 22%

Λίγο: 29%

Αρκετά: 31%

Πολύ: 12%

ΔΞ/ΔΑ: 6%

Θα λέγατε ότι, σε σχέση με το 2024, το 2025 ήταν για σας και την οικογένειά σας:

Καλύτερο: 8%

Ίδια καλό: 22%

Ίδια κακό: 25%

Χειρότερο: 41%

ΔΞ/ΔΑ: 4%

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης στα άτομα μεγάλης ηλικίας;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης της Alco είναι:

Ναι: 84%

Όχι: 8%

ΔΞ/ΔΑ: 8%

Διαβάστε επίσης