Δημοσκόπηση Alco: Ξεκάθαρα πρώτη η ΝΔ με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η ΝΔ σε δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 23,6%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,6% και η Ελληνική Λύση με 9,5%.
Αναλυτικά, ως προς την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:
- ΝΔ: 23,6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%
- ΠΑΣΟΚ: 11,6%
- ΚΚΕ: 7,3%
- Ελληνική Λύση: 9,5%
- Νίκη: 2,6%
- Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- Νέα Αριστερά: 1,1%
- Φωνή Λογικής: 3,2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%
- Άλλο κόμμα: 4,5%
- Δεν έχω αποφασίσει: 19%
Στο ερώτημα «Μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μια καινούργια πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του;», οι απαντήσεις είναι:
Καινούργια πρόταση: 15%
Επαναλαμβάνει τα ίδια: 68%
ΔΞ/ΔΑ: 17%
Στο ερώτημα «πόσο θα λέγατε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης είναι:
- Καθόλου: 61%
- Λίγο: 24%
- Αρκετά: 8%
- Πολύ: 2%
- ΔΞ/ΔΑ: 5%
Αγροτικές κινητοποιήσεις
Ακολούθως, στο ερώτημα «Θεωρείτε δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις;» οι πολίτες απαντούν:
- Ναι: 78%
- Όχι: 15%
- ΔΞ/ΔΑ: 7%
ΟΠΕΚΕΠΕ
Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών;» τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι:
- Όχι: 69%
- Ναι: 16%
- ΔΞ/ΔΑ: 15%
«Θα λέγατε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας;»
- Καθόλου: 55%
- Λίγο: 25%
- Αρκετά: 11%
- Πολύ: 2%
- ΔΞ/ΔΑ: 7%
Εκλογές
Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ή το 2027;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:
- 2026: 56%
- 2027: 44%