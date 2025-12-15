Δημοσκόπηση Alco: Ξεκάθαρα πρώτη η ΝΔ με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ

Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η ΝΔ σε δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 23,6%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,6% και η Ελληνική Λύση με 9,5%.

Αναλυτικά, ως προς την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 23,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

ΚΚΕ: 7,3%

Ελληνική Λύση: 9,5%

Νίκη: 2,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Δεν έχω αποφασίσει: 19%

Στο ερώτημα «Μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μια καινούργια πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του;», οι απαντήσεις είναι:

Καινούργια πρόταση: 15%

Επαναλαμβάνει τα ίδια: 68%

ΔΞ/ΔΑ: 17%

Στο ερώτημα «πόσο θα λέγατε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης είναι:

Καθόλου: 61%

Λίγο: 24%

Αρκετά: 8%

Πολύ: 2%

ΔΞ/ΔΑ: 5%

Αγροτικές κινητοποιήσεις

Ακολούθως, στο ερώτημα «Θεωρείτε δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις;» οι πολίτες απαντούν:

Ναι: 78%

Όχι: 15%

ΔΞ/ΔΑ: 7%

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών;» τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι:

Όχι: 69%

Ναι: 16%

ΔΞ/ΔΑ: 15%

«Θα λέγατε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας;»

Καθόλου: 55%

Λίγο: 25%

Αρκετά: 11%

Πολύ: 2%

ΔΞ/ΔΑ: 7%

Εκλογές

Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ή το 2027;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

2026: 56%

2027: 44%

