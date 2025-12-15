Δημοσκόπηση Alco: Ξεκάθαρα πρώτη η ΝΔ με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Αρχείου - Eurokinissi
Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η ΝΔ σε δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 23,6%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,6% και η Ελληνική Λύση με 9,5%.

Αναλυτικά, ως προς την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • ΝΔ: 23,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,6%
  • ΚΚΕ: 7,3%
  • Ελληνική Λύση: 9,5%
  • Νίκη: 2,6%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%
  • ΜέΡΑ25: 2,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,1%
  • Φωνή Λογικής: 3,2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%
  • Άλλο κόμμα: 4,5%
  • Δεν έχω αποφασίσει: 19%
11.jpg

Στο ερώτημα «Μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μια καινούργια πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του;», οι απαντήσεις είναι:

Καινούργια πρόταση: 15%

Επαναλαμβάνει τα ίδια: 68%

ΔΞ/ΔΑ: 17%

10.jpg

Στο ερώτημα «πόσο θα λέγατε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης είναι:

  • Καθόλου: 61%
  • Λίγο: 24%
  • Αρκετά: 8%
  • Πολύ: 2%
  • ΔΞ/ΔΑ: 5%
03.jpg

Αγροτικές κινητοποιήσεις

Ακολούθως, στο ερώτημα «Θεωρείτε δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις;» οι πολίτες απαντούν:

  • Ναι: 78%
  • Όχι: 15%
  • ΔΞ/ΔΑ: 7%
05.jpg

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών;» τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι:

  • Όχι: 69%
  • Ναι: 16%
  • ΔΞ/ΔΑ: 15%
06.jpg

«Θα λέγατε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας;»

  • Καθόλου: 55%
  • Λίγο: 25%
  • Αρκετά: 11%
  • Πολύ: 2%
  • ΔΞ/ΔΑ: 7%
07.jpg

Εκλογές

Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ή το 2027;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • 2026: 56%
  • 2027: 44%
09.jpg

