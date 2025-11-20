Δημοσκόπηση Pulse: Σταθερή πρωτιά για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία στις προτιμήσεις των πολιτών σε δημοσκόπηση της Pulse RC που διεξήχθη για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων που βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη».

Θετικά εκτιμούν οι πολίτες της ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας, ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, ενώ χαμηλός είναι ο ενθουσιασμός στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Δημοσκόπηση Pulse RC - Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ-Κιν. Αλλαγής: 11,5%

Ελληνική Λύση: 8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΚΚΕ: 7%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 3%

ΝΙΚΗ: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Σπαρτιάτες: 1,5%

Άλλο: 5%

Αποχή/Άκυρο/Λευκό: 3,5%

Αναποφάσιστοι/ΔΑ: 14,5%

Αποτελέσματα με αναγωγή: Πρώτη η ΝΔ με 30%

Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΚΚΕ: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 6,5

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ25: 4%

ΝΙΚΗ: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Σπαρτιάτες: 1,5%

Άλλο: 5,5%

Πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας

Οι πολίτες εκτιμούν κατά πλειοψηφία θετικά τις ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες έχουν στόχο η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός κόμβος για την ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Το σημαντικότερο θέρμα η ακρίβεια

Το ζήτημα της ακρίβειας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για το 46% των πολιτών, ενώ για το 41% των ερωτηθέντων είναι ένα από τα σημαντικά.

Κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Οι πολίτες δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, με μόνο το 24% να βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον ένα τέτοιο σενάριο.

Ταυτόχρονα, ανάλογη έλλειψη ενθουσιασμού παρατηρείται και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς μόνο το 16% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης να βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον ένα τέτοιο εγχείρημα.

