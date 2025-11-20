Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση

Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB που διεξήχθη για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με χαμηλά ποσοστά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ακρίβεια και το ύψος των εισοδημάτων αναδεικνύονται στην ίδια δημοσκόπηση ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση ως προς την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία.

Δημοσκόπηση MRB - Πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 22%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6&

ΠΑΣΟΚ: 10.2%

ΚΚΕ: 6,6%

Ελληνική Λύση: 9%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

Φωνή Λογικής: 4,5%

ΜέΡΑ25: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Αναγωγή στο σύνολο: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5%

Τα αποτελέσματα της αναγωγής στο σύνολο της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

ΚΚΕ: 8,7%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Νίκη: 3%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αναφορικά με τον καταλληλότερο πρωθυπουργό είναι:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 23,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,6%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,1%

Νίκος Ανδρουλάκης: 3,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,7%

Γιάνης Βαρουφάκης: 2,2%

Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%

Στέφανος Κασσελάκης: 1,4%

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες

Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;

Αξιολόγηση συμφωνιών κυβέρνησης με ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα

Διαβάστε επίσης