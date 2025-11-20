Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB που διεξήχθη για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με χαμηλά ποσοστά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η ακρίβεια και το ύψος των εισοδημάτων αναδεικνύονται στην ίδια δημοσκόπηση ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση ως προς την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία.
Δημοσκόπηση MRB - Πρόθεση ψήφου
- ΝΔ: 22%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,6&
- ΠΑΣΟΚ: 10.2%
- ΚΚΕ: 6,6%
- Ελληνική Λύση: 9%
- Νίκη: 2,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7%
- Φωνή Λογικής: 4,5%
- ΜέΡΑ25: 2%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%
Αναγωγή στο σύνολο: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5%
Τα αποτελέσματα της αναγωγής στο σύνολο της δημοσκόπησης είναι:
- ΝΔ: 29,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%
- ΠΑΣΟΚ: 13,5%
- ΚΚΕ: 8,7%
- Ελληνική Λύση: 11,9%
- Νίκη: 3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
- Φωνή Λογικής: 5,9%
- ΜέΡΑ25: 2,6%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αναφορικά με τον καταλληλότερο πρωθυπουργό είναι:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 23,1%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,6%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 7,1%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 3,8%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,6%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,7%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 2,2%
- Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%
- Στέφανος Κασσελάκης: 1,4%
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;
Αξιολόγηση συμφωνιών κυβέρνησης με ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα
