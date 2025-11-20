Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Αρχείου
Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB που διεξήχθη για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με χαμηλά ποσοστά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ακρίβεια και το ύψος των εισοδημάτων αναδεικνύονται στην ίδια δημοσκόπηση ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση ως προς την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία.

Δημοσκόπηση MRB - Πρόθεση ψήφου

  • ΝΔ: 22%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,6&
  • ΠΑΣΟΚ: 10.2%
  • ΚΚΕ: 6,6%
  • Ελληνική Λύση: 9%
  • Νίκη: 2,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7%
  • Φωνή Λογικής: 4,5%
  • ΜέΡΑ25: 2%
  • Νέα Αριστερά: 1,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%
Αναγωγή στο σύνολο: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5%

Τα αποτελέσματα της αναγωγής στο σύνολο της δημοσκόπησης είναι:

  • ΝΔ: 29,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,5%
  • ΚΚΕ: 8,7%
  • Ελληνική Λύση: 11,9%
  • Νίκη: 3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
  • Φωνή Λογικής: 5,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • Νέα Αριστερά: 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αναφορικά με τον καταλληλότερο πρωθυπουργό είναι:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 23,1%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,6%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 7,1%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 3,8%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,6%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,7%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 2,2%
  • Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%
  • Στέφανος Κασσελάκης: 1,4%
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες

Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;

Αξιολόγηση συμφωνιών κυβέρνησης με ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα

