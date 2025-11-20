Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Με ποσοστό μεγαλύτερο και από το διπλάσιο είναι το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ σε δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Mega. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος ως προς την καταλληλότητα της πρωθυπουργίας, ενώ ως «απίθανο» απαντά η πλειοψηφία των πολιτών να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημοσκόπηση Metron Analysis - Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

ΚΚΕ: 7,5%

Σπαρτιάτες: 0,7%

Ελληνική Λύση: 10%

Νίκη: 1,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΜέΡΑ25%: 3,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Φωνή Λογικής: 4,4%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Δημοσκόπηση Metron Analysis - Πρόθεση ψήφου

Ως προς την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 22,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

ΚΚΕ: 5,8%

Σπαρτιάτες: 0,6%

Ελληνική Λύση: 7,8%

Νίκη: 1,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός - Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 26%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6%

Νίκος Ανδρουλάκης: 6%

Αλέξης Τσίπρας: 6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 3%

Στέφανος Κασσελάκης: 2%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%

Γιάνης Βαρουφάκης: 1%

Σωκράτης Φάμελλος: 1%

Στο ερώτημα για το αν θα στήριζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε πιθανές εκλογές, το 62% των πολιτών είπαν πως είναι "απίθανο" και μόλις το 10% έδωσε την απάντηση "πολύ πιθανό".

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά για το ενδεχόμενο στήριξης σε κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το "απίθανο" κινείται σε παρόμοια επίπεδα, με ποσοστό 64%, ενώ μόνο 5% των ερωτηθέντων είπαν ότι είναι "πολύ πιθανό να το στηρίξουν.

Η ακρίβεια και η οικονομία εμφανίζονται στη δημοσκόπηση της Metron Analysis ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

