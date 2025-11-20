Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης - Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Newsbomb

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ποσοστό μεγαλύτερο και από το διπλάσιο είναι το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ σε δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Mega. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος ως προς την καταλληλότητα της πρωθυπουργίας, ενώ ως «απίθανο» απαντά η πλειοψηφία των πολιτών να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημοσκόπηση Metron Analysis - Εκτίμηση ψήφου

  • ΝΔ: 29,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,5%
  • ΚΚΕ: 7,5%
  • Σπαρτιάτες: 0,7%
  • Ελληνική Λύση: 10%
  • Νίκη: 1,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%
  • ΜέΡΑ25%: 3,7%
  • Νέα Αριστερά: 2,2%
  • Φωνή Λογικής: 4,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,3%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%
Εκτίμηση

Δημοσκόπηση Metron Analysis - Πρόθεση ψήφου

Ως προς την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • ΝΔ: 22,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,4%
  • ΚΚΕ: 5,8%
  • Σπαρτιάτες: 0,6%
  • Ελληνική Λύση: 7,8%
  • Νίκη: 1,4%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Νέα Αριστερά: 1,7%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%
prothesi.jpg

Καταλληλότερος πρωθυπουργός - Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 26%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 6%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 6%
  • Αλέξης Τσίπρας: 6%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 3%
  • Στέφανος Κασσελάκης: 2%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 1%
  • Σωκράτης Φάμελλος: 1%
1763662930446-638602881-2.jpg

Στο ερώτημα για το αν θα στήριζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε πιθανές εκλογές, το 62% των πολιτών είπαν πως είναι "απίθανο" και μόλις το 10% έδωσε την απάντηση "πολύ πιθανό".

1763663758161-531405095-tsipras.jpg

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά για το ενδεχόμενο στήριξης σε κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το "απίθανο" κινείται σε παρόμοια επίπεδα, με ποσοστό 64%, ενώ μόνο 5% των ερωτηθέντων είπαν ότι είναι "πολύ πιθανό να το στηρίξουν.

samaras.jpg

Η ακρίβεια και η οικονομία εμφανίζονται στη δημοσκόπηση της Metron Analysis ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

provlimata.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Σταθερή πρωτιά για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πυρκαγιά σε περίπτερο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το περιβάλλον

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη

20:19LIFESTYLE

Γιάννης Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας - Το σχέδιο δύο σημείων της ΕΕ για την Ουκρανία: Αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία Αυστραλών αδερφών σέρφερ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου - 20 χρόνια στην 23χρονη Μεξικανή που τα ζήτησε

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα - Το χτύπησαν Ουκρανοί

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός από τον αγώνα της Euroleague

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα τα αναγκαία μέτρα»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορία από την Αλκιβιάδου έως την Αχαρνών

19:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στην Αράχωβα

19:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Άρης: Η Κ19 θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο «Σεραφείδειο» σε αγώνα της Super League Κ19

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος κρατήρας 900μ. στη Γη μόλις βρέθηκε - Ήταν κρυμμένος στην Κίνα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - «Παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

19:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Διπλό «χτύπημα» σε διακινητές ναρκωτικών από το Λιμενικό

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Χειροπέδες στον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών της χώρας πέρασε ο στρατός

19:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος δικαστικός χάρτης: Σταθερή μείωση στο μισό του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - «Παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα τα αναγκαία μέτρα»

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

20:19LIFESTYLE

Γιάννης Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα του Έπσταϊν αποκαλύπτει: Είχε «εξαιρετικά παραμορφωμένο» πέος, έμοιαζε με λεμόνι

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία Αυστραλών αδερφών σέρφερ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου - 20 χρόνια στην 23χρονη Μεξικανή που τα ζήτησε

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ