Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

Ενδιαφέρον προκαλούν τα ευρήματα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά
Σταθερά διπλάσιο ποσοστό συνεχίζει να καταγράφει η ΝΔ έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ACTION 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,7%, η Ελληνική Λύση με 10,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, το ΚΚΕ με 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, 4,5% η Φωνή Λογικής, 3,4% η ΜέΡΑ25, η Νίκη με 2,5%, 2,7% το Κίνημα Δημοκρατίας, 1,2% Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες.

Οι ερωτηθέντες που απαντούν άλλο κόμμα ανέρχονται σε 8,6%.

Ανάλογη εικόνα, σε χαμηλότερα όμως ποσοστά, καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3% των ερωτηθέντων, το ΠΑΣΟΚ 11% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6% και Πλεύση Ελευθερίας με 7,2%.

Σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν αναποφάσιστοι αγγίζει το 20%.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με μόνη εξαίρεση τον «κανέναν».

Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το σενάριο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 8,9% των ψηφοφόρων δηλώνουν πως σίγουρα θα ψήφιζαν ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 21,1% απαντά πως θα μπορούσε να το ψηφίσει. Συνολικά, συγκεντρώνεται μια δεξαμενή ψηφοφόρων περί του 30% το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Από ποια κόμματα προέρχονται οι δυνητικοί ψηφοφόροι ενός κόμματος Τσίπρα;

Τι απαντούν οι ερωτηθέντες για το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά; To 3,5 των ερωτηθέντων απάντησε πως θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα Σαμαρά και 16,9% θα μπορούσε να το ψηφίσει. Συνολικά, συγκεντρώνεται ένα ποσοστό 20,4% ως δυνητικοί ψηφοφόροι ενός κόμματος Σαμαρά.

Η ακόλουθει κάρτα ακτινογραφεί την κομματική προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων ενός κόμματος Σαμαρά.

Την ίδια ώρα, ένας στους δύο θεωρεί πως οι συμφωνίες του Ζαππείου μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο.

Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί θετική τη συμφωνία AKTOR -ΔΕΠΑ για προμήθεια και μεταφορά μέσω του «κάθετου διαδρόμου» αμερικανικού LNG.

Οι συμφωνίες αυτές φαίνεται πως έχουν αντίκτυπο και στην άποψη των πολιτών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Σε ποσοστό 73,1% θεωρούν ότι αυτές οι εξελίξεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

