Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν στο κυβερνών κόμμα τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις ορισμένες εκ των οποίων δείχνουν μάλιστα τη ΝΔ να ξεπερνά το «ψυχολογικό» όριο του 30%.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη στην έρευνα του Protagon και της RealPolls η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των πολιτών, αποτέλεσμα που προκύπτει μετά και από τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) 6-7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ όπως λένε στο Μαξίμου φαίνεται να σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%.

Για τη δημοσκόπηση της Interview στην οποία το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να “κερδίζει” σε τέσσερις Περιφέρειες από την Ηρώδου Αττικού 19 σημειώνουν: «Είμαστε το τελευταίο κόμμα που θα «επιτεθούμε» σε μία δημοσκοπική εταιρεία ή θα αμφισβητήσουμε μια δημοσκόπη.

Πώς γίνεται στην ίδια δημοσκόπηση να έχουμε διαφορά double score, δηλαδή 29,2% η ΝΔ έναντι 15% το ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο κόμμα να κερδίζει τέσσερις Περιφέρειες; ».

Η απορία αυτή όπως λένε οι εκλογολόγοι του Μαξίμου είναι εύλογη και εξηγούν:

«Αν ισχύει αυτό, με τις τέσσερις Περιφέρειες, σημαίνει ότι στην Αττική είμαστε τριάντα μονάδες μπροστά».

Σημειώνουν μάλιστα ότι «το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις, να δημοσιοποιούνται και τα ποσοστά σε κάθε Περιφέρεια» για να βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα και να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις ή παρανοήσεις.