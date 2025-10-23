Το ΠΑΣΟΚ πάει... πόρτα-πόρτα

Τα περίπλοκα προβλήματα συχνά απαιτούν απλές λύσεις. Με αυτό το αξίωμα, και βλέποντας τα δημοσκοπικά του αποτελέσματα να μένουν καρφωμένα στα ίδια επίπεδα, η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως στρέφεται σε πιο παραδοσιακές μεθόδους πολιτικής παρέμβασης.

Έτσι λοιπόν, πληροφορίες του newsbomb.gr θέλουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να εξετάζει σχέδιο μαζικής, άμεσης απεύθυνσης προς τους πολίτες, προκειμένου να προωθήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα με τις εκατοντάδες προτάσεις, το οποίο παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η βασική σκέψη που επεξεργάζεται η Χαριλάου Τρικούπη είναι τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με αιχμή του δόρατος τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουν απευθείας με τους πολίτες και να τους παρουσιάσουν το πρόγραμμα του κόμματος, πηγαίνοντας... «πόρτα-πόρτα».

Η καμπάνια ενημέρωσης έχει σαν στόχο τα στελέχη του κόμματος να έρθουν σε άμεση επαφή με τους πολίτες και να τους παρουσιάσουν το πρόγραμμα του κόμματος, καθώς όπως διαπιστώνουν στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αυτό ακόμη δεν έχει καταφέρει να φτάσει «σε κάθε σπίτι», όπως ήταν ο αρχικός στόχος.

Η μέθοδος αυτή πάντως, όντας αρκετά παραδοσιακή, στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα του διαδικτύου είχε εγκαταληφθεί από τα περισσότερα κόμματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν διεθνή παραδείγματα που όχι μόνο δείχνουν πως η μέθοδος επανέρχεται στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας, αλλά ότι μπορεί να είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Αρκεί να αναφερθούν τα παραδείγματα του Ζοχράν Μαμντάνι και του Die Linke. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι και το φαβορί για τη νίκη, Ζοχράν Μαμντάνι, προχώρησε σε μια τέτοια καμπάνια σε όλη τη μητρόπολη, στην οποία μάλιστα συμμετείχε ενεργά και συστηματικά και ο ίδιος, επισκεπτόμενος δεκάδες ή και εκατοντάδες πολίτες. Από την άλλη το γερμανικό αριστερό κόμμα Die Linke, στις τελευταίες εκλογές, μετά από μια τέτοια καμπάνια, κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του και να χαρακτηριστεί η «έκπληξη» των γερμανικών εκλογών,

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ, εφόσον τελικά αποφασιστεί να εφαρμοστεί, φαίνεται ότι δε θα λάβει πολλές αναβολές και θα ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων.