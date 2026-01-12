Κτηνοτρόφος σε Γιάννη Ανδριανό: «Θα ήμασταν κουμπάροι αν είχα κλέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας Γιώργος Τερζάκης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση του Open αναφέρθηκε σε αντιδράσεις ανέφερε ότι θα μπορούσε να είναι κουμπάρος με τον υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό αν είχε εμπλακεί σε υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ανδριανός αντέτεινε ότι δεν μπορεί να είναι συνομιλητής του πρωθυπουργού κάποιος που προβαίνει σε βίαιες ενέργειες, όπως το σπάσιμο περιπολικών.

«Δεν μπορεί κάποιος να είναι συνομιλητής του πρωθυπουργού όταν σπάει περιπολικά», η απάντηση του Γιάννη Ανδριανού στον Γιώργο Τερζάκη.

Διαβάστε επίσης