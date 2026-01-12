Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/1) τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, σε μια αναμέτρηση που κανονικά θα διεξαγόταν στην Λεωφόρο, αφού αυτή είναι η έδρα της ομάδας για τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν.

Λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει στις εργασίας της τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Άρη στο ΟΑΚΑ.

Η διοίκηση της ομάδας έχει ήδη στείλει το σχετικό αίτημα στη διοργανώτρια Αρχή και μένει η τυπική έγκρισή του.

