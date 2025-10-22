Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

Τι ποσοστά καταγράφουν Τσίπρας και Σαμαράς -  Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Eurokinissi
Η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα αλλά μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 28,7%, δηλαδή κοντά στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών (28,3%).

Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ με 12,8%. Σταθερά υψηλά ποσοστά καταγράφει η Ελληνική Λύση με 11,7% ενώ αυξημένη είναι η δυναμική του ΚΚΕ που από το 8,1% έφτασε μέσα σε ένα μήνα το 10%.

Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 9,9%, ενώ συνεχίζει την πτωτική πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ που από το 6,2% του Σεπτεμβρίου πέφτει στο 4,9%. Στο 3,6% βρίσκεται η Φωνή Λογικής, στο 3,2% το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 3,1% το ΜέΡΑ25, στο 2,8% η ΝΙΚΗ, και στο 2% η Νέα Αριστερά.

ektimisi-metron.jpg

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 20,9%, σχεδόν μία μονάδα κάτω από τα ποσοστά του προηγούμενου μήνα, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με μονοψήφιο ποσοστό (9,3%) το οποίο επίσης παρουσιάζει απώλειες, με μοναδικό κόμμα που παρουσιάζει σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, να είναι το ΚΚΕ, ενισχυμένο κατά μία μονάδα.

prothesi.jpg

Προβάδισμα 19 μονάδων διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μέτρηση για τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών απέναντι στους Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο 6%.

prothypourgos.jpg

Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα η κόμμα Σαμαρά

Οι πολίτες εκτιμούν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα ταράξει θετικά (38%) τα λιμνάζοντα πολιτικά νερά. Το ενδιαφέρον είναι ότι θετική επίπτωση βλέπουν 3 στους δέκα κεντρώους (35%), κεντροδεξιούς (30%), και δεξιούς (28%).

antiktypos.jpg

Στην πιθανότητα ψήφου το κόμμα Τσίπρα λαμβάνει 24%, με τον σκληρό πυρήνα του να ανεβαίνει μία μονάδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο φτάνοντας στο 11% και τον ευρύτερο χώρο πιθανής ψήφου sto 13%, με άνοδο 2 μονάδων μέσα σε έναν μήνα.

tsipras.jpg


Στο 3% μετρήθηκαν αυτοί που είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν το «κόμμα Σαμαρά». Μαζί με εκείνους που δηλώνουν ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν φτάνει σε μία πιθανότητα ψήφου 12%.

samaras.jpg

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών

Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών σε ποσοστό 44%. Δηλαδή, ένας στους δύο πολίτες θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ για περισσότερους από έναν στους τρεις πολίτες η οικονομία αποτελεί επίσης σημαντικότερο πρόβλημα.

problhmata.jpg

