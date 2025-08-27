Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου έπεσε άλλο ΙΧ, με τον οδηγό του δεύτερου να εγκαταλείπει το σημείο

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας
Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:00 της Τετάρτης (27/08), επί της Λεωφόρου Κηφισίας 336 στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία», στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο ΙΧ και μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο. Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Πρόκειται για Έλληνα 35 ετών, ο οποίος και συνελήφθη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οδηγήθηκε και κρατείται στο 1ο Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αύριο (28/08) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

