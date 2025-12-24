Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό»

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» υποδέχτηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε υγεία και ευημερία, ενώ έδωσε έμφαση στα προβλήματα της καθημερινότητας με πρώτο την ακρίβεια.

«Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδεία και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:

«Αυξάνουν οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή διαρροή κρίσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό».

«Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο. Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό. pic.twitter.com/tw38QCEJTX

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) December 24, 2025



