ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

«Βροχή» προτάσεων από τα κόμματα καθώς οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

Το μπλόκο των αγροτών στον Συνοριακό Σταθμό Προμαχώνα 

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους διατηρώντας την κοινωνική στήριξη όπως δείχνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται να μην έχουν ρήγματα μεταξύ τους στην ακολουθούμενη γραμμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοινώνουν σειρά προτάσεων για το αγροτικό.

Η στάση των πολιτικών κομμάτων της κεντροαριστεράς που τάσσονται στο πλευρό των αγροτών συνοψίζεται στη θέση ότι την ευθύνη για την ύπαρξη των μπλόκων τη φέρει η κυβέρνηση, καθώς αν είχε λάβει υπόψη της τα αιτήματα των αγροτών πριν βγουν στους δρόμους, αυτή η κατάσταση θα είχε αποφευχθεί.

ΠΑΣΟΚ: Πακέτο έξι μέτρων «για να κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε κατά την ομιλία του στη Βουλή έξι προτάσεις προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση με τους αγρότες.

  1. Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.
  2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.
  3. Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.
  4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  5. Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.
  6. Μία δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

Ολιστικό αγροτικό πρόγραμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, την ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, παρέπεμψε στο αναλυτικό αγροτικό πρόγραμμα που είχε καταρτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τον Ιανουάριο του 2025.

Το αγροτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εδράζεται σε 6 άξονες ο καθένας από τους οποίους επεξηγείται σε ειδικά μέτρα ανακούφισης. Παρακάτω ακολουθούν οι έξι βασικοί άξονες και ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν από αυτούς:

  1. Μείωση κόστους παραγωγής

Ειδικό αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα, Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε αγροεφόδια και φυτοφάρμακα, Αναστολή ΦΠΑ για 6 μήνες σε βασικά αγαθά, Θεσμοθέτηση επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου και του αντίστοιχου ΦΠΑ για αγρότες “ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗ”

  1. Αγροτικά χρέη και ρευστότητα

Εξασφάλιση ρευστότητας με μικροπιστώσεις μέσω Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς Πόρους, Δημιουργία τράπεζας γης και αλλαγή κληρονομικού δικαίου για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις

  1. Διαθεσιμότητα εργατών γης

Κάρτα εργασίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής για εργάτες τρίτων χωρών, Μείωση χρόνου και γραφειοκρατίας στη μετάκληση και έκδοση αδειών εργασίας, αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για εποχική απασχόληση.

  1. Ανθεκτικότητα στην Κλιματική κρίση και ασφάλιση της παραγωγής

Διμερής χρηματοδότηση ΕΛΓΑ με ισόποση συμμετοχή κρατικού προϋπολογισμού, Νέο ταμείο Προσαρμογής στην Κλιματική Κρίση με πόρους προερχόμενους εκτός ΚΑΠ, Αποζημιώσεις για ζημιές από ζωονόσους και μέτρα στήριξης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος

  1. Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τροποποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027 σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς των Αγροτών, Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2027

  1. Νέο Παραγωγικό Μοντέλο στην ελληνική ύπαιθρο

Θεσμοθέτηση διαρκούς Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, υπό την αιγίδα της Βουλής και διαμόρφωση Εθνικών Κλαδικών Στρατηγικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία στο πλαίσιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Προώθηση συνεργατικών σχημάτων για μείωση κόστους παραγωγής, Δημόσιες πολιτικές υγείας, παιδείας, πρόνοιας, στέγης και μεταφορικών υποδομών για άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, Απλοποίηση αδειοδοτήσεων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Προτάσεις και από Τσίπρα

Παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει επισήμως ανακοινώσει τον σχηματισμό του νέου πολιτικού του φορέα, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει συστηματικά παρεμβάσεις για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε αναλυτικά στα αγροτικά ζητήματα και κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο δύο προτάσεις για την εκτόνωση της κατάστασης.

  1. Απόδοση από εθνικούς πόρους του 100% όσων δήλωσαν οι αγρότες. Τα χρήματα να δοθούν με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ο τελικός συμψηφισμός να γίνει όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων
  2. Πλήρης καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε με drones πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Δέσποινα Τσαγγάρη πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Οικογένεια μετέφερε νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε με 159 «ναι» το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

13:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς ίντερνετ

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα για διαφθορά στη Γαλλία: Η κυβέρνηση στηρίζει την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί

13:26LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν βρήκα τη δύναμη να τoν καταγγείλω»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο, τον έβαλαν να γονατίσει και ανέβασαν βίντεο στα social media

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Οικογένεια μετέφερε νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

To «trend του Διαβόλου»: Νεκρή φοιτήτρια από το διαδικτυακό challenge του ChatGPT

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό» – Η ομολογία του Ρομπ Ράινερ για τον γιο του Νικ, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ