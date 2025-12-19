ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

Καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους διατηρώντας την κοινωνική στήριξη όπως δείχνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται να μην έχουν ρήγματα μεταξύ τους στην ακολουθούμενη γραμμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοινώνουν σειρά προτάσεων για το αγροτικό.

Η στάση των πολιτικών κομμάτων της κεντροαριστεράς που τάσσονται στο πλευρό των αγροτών συνοψίζεται στη θέση ότι την ευθύνη για την ύπαρξη των μπλόκων τη φέρει η κυβέρνηση, καθώς αν είχε λάβει υπόψη της τα αιτήματα των αγροτών πριν βγουν στους δρόμους, αυτή η κατάσταση θα είχε αποφευχθεί.

ΠΑΣΟΚ: Πακέτο έξι μέτρων «για να κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε κατά την ομιλία του στη Βουλή έξι προτάσεις προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση με τους αγρότες.

Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια. Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων. Μία δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

Ολιστικό αγροτικό πρόγραμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, την ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, παρέπεμψε στο αναλυτικό αγροτικό πρόγραμμα που είχε καταρτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τον Ιανουάριο του 2025.

Το αγροτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εδράζεται σε 6 άξονες ο καθένας από τους οποίους επεξηγείται σε ειδικά μέτρα ανακούφισης. Παρακάτω ακολουθούν οι έξι βασικοί άξονες και ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν από αυτούς:

Μείωση κόστους παραγωγής

Ειδικό αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα, Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε αγροεφόδια και φυτοφάρμακα, Αναστολή ΦΠΑ για 6 μήνες σε βασικά αγαθά, Θεσμοθέτηση επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου και του αντίστοιχου ΦΠΑ για αγρότες “ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗ”

Αγροτικά χρέη και ρευστότητα

Εξασφάλιση ρευστότητας με μικροπιστώσεις μέσω Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς Πόρους, Δημιουργία τράπεζας γης και αλλαγή κληρονομικού δικαίου για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις

Διαθεσιμότητα εργατών γης

Κάρτα εργασίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής για εργάτες τρίτων χωρών, Μείωση χρόνου και γραφειοκρατίας στη μετάκληση και έκδοση αδειών εργασίας, αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για εποχική απασχόληση.

Ανθεκτικότητα στην Κλιματική κρίση και ασφάλιση της παραγωγής

Διμερής χρηματοδότηση ΕΛΓΑ με ισόποση συμμετοχή κρατικού προϋπολογισμού, Νέο ταμείο Προσαρμογής στην Κλιματική Κρίση με πόρους προερχόμενους εκτός ΚΑΠ, Αποζημιώσεις για ζημιές από ζωονόσους και μέτρα στήριξης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τροποποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027 σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς των Αγροτών, Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2027

Νέο Παραγωγικό Μοντέλο στην ελληνική ύπαιθρο

Θεσμοθέτηση διαρκούς Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, υπό την αιγίδα της Βουλής και διαμόρφωση Εθνικών Κλαδικών Στρατηγικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία στο πλαίσιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Προώθηση συνεργατικών σχημάτων για μείωση κόστους παραγωγής, Δημόσιες πολιτικές υγείας, παιδείας, πρόνοιας, στέγης και μεταφορικών υποδομών για άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, Απλοποίηση αδειοδοτήσεων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Προτάσεις και από Τσίπρα

Παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει επισήμως ανακοινώσει τον σχηματισμό του νέου πολιτικού του φορέα, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει συστηματικά παρεμβάσεις για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε αναλυτικά στα αγροτικά ζητήματα και κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο δύο προτάσεις για την εκτόνωση της κατάστασης.

Απόδοση από εθνικούς πόρους του 100% όσων δήλωσαν οι αγρότες. Τα χρήματα να δοθούν με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ο τελικός συμψηφισμός να γίνει όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων Πλήρης καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν.

Διαβάστε επίσης