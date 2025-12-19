Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλιστικά αιτήματα

Αυστηρό μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους αγρότες που χθες Πέμπτη αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους: Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο αλλά «όχι με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο». Δεν θα ενδώσουμε στον μαξιμαλισμό και σε λύσεις που δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Ευρώπη, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ‘ναι’ στο διάλογο λέμε όμως ‘όχι’ –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους» πρόσθεσε.

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 Eurokinissi

«Η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη», επισήμανε σε αυστηρούς τόνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επανέλαβε, επίσης, ότι «η εξυγίανση, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο, μάλλον σήμερα, γιατί είναι 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο».

«Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόρων οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους παραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη» κατέληξε για το αγροτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

